Fútbol +Arte desembarca en Barcelona con “El legado del 10” una experiencia cultural que une a Maradona, Messi y Lamine Yamal

Fútbol +Arte presentará a partir del 4 de septiembre Argentina × España: El legado del 10, una exposición que estará en Barcelona para contar, desde el arte y la cultura, una historia que une a Argentina, España y el FC Barcelona a través de algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol: Diego Maradona, Lionel Messi, Xavi y Lamine Yamal. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España y del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.

La experiencia estará abierta del 4 al 13 de septiembre en ME Barcelona, con una propuesta que combinará exposición, inauguración, activaciones, invitados y prensa.

Una experiencia cultural en Barcelona entre fútbol, arte e identidad

Argentina × España: El legado del 10 propone un recorrido narrativo en cinco momentos: Argentina como origen, España como vínculo, Barcelona como escenario del encuentro, Messi como legado y Lamine Yamal como futuro. A partir de ese eje, la exposición busca transformar la memoria del fútbol en una experiencia cultural, visual y participativa.

El público podrá encontrarse con camisetas y objetos históricos, piezas originales vinculadas a Messi, Maradona, Xavi, Lamine Yamal y otras figuras que construyeron el vínculo entre Argentina, España y Barcelona, la cuna de estas distintas figuras mencionadas. También habrá obras de arte, archivo fotográfico e instalaciones audiovisuales que permitirán recorrer la identidad argentina, la historia de FC Barcelona y la evolución de Messi desde sus comienzos hasta el Mundial 2026.

La propuesta incluye además activaciones, espacios para fotografías, encuentros, charlas e intervenciones pensadas para que el público no solo observe la exposición, sino que también pueda recorrerla, compartirla y generar contenido.

“Fútbol +Arte nació con la idea de contar el fútbol desde otro lugar: no solo desde los resultados o los ídolos, sino desde el arte, la cultura, las imágenes y las historias que quedan en este deporte. Llevar esta experiencia a Barcelona, uniendo Argentina, España, Messi y las nuevas generaciones, es un paso muy importante para seguir expandiendo esa mirada”, señaló Camila Rabinovich, creadora de Fútbol +Arte. Y agregó: "No contamos partidos; contamos las historias que el fútbol deja en la memoria colectiva. Ese es el corazón de Fútbol +Arte."

La exposición cuenta con una gran cantidad de objetos historicos / CEDIDAS

Mucho más que fútbol: una identidad

Desde su primera exposición en 2023 en el Centro Cultural San Martín, Fútbol+Arte pasó por distintos espacios icónicos como La Bombonera en 2024, presentando en el Hall Central del estadio, y la Legislatura Porteña. A partir de 2025, comenzó su expansión internacional con actividades en el Consulado Argentino en Barcelona y otros espacios culturales, logrando posicionarse como un proyecto en constante crecimiento. En 2026, participó del encuentro internacional del Sports Summit Madrid y de la celebración del 25 de Mayo en la Embajada de Argentina en Madrid.

Con esta nueva edición, Fútbol +Arte consolida su proyección internacional y vuelve a poner en escena una pregunta que atraviesa todo el proyecto: cómo el fútbol puede convertirse en una forma de contar historias, construir identidad y conectar generaciones.