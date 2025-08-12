Otro fulminado en la Supercopa de Europa: Bissouma, fuera de la lista por llegar tarde

Thomas Frank, entrenador del Tottenham Hotspur, ha dejado a Yves Bissouma fuera de la convocatoria para la Supercopa de Europa por llegar tarde "en repetidas ocasiones".

El técnico danés confirmó este lunes en rueda de prensa que Bissouma no estará en el duelo contra el PSG por "razones disciplinarias".

"Ha llegado tarde varias veces y esta última vez ya fue demasiado. Tiene que haber demandas y consecuencias y esta vez ha habido una consecuencia", aseguró Frank.

El entrenador de los 'Spurs', que dirigirá este miércoles su primer partido oficial, también confirmó que Dominic Solanke está disponible para el partido, pese a haberse perdido toda la pretemporada, y que Destiny Udogie, la otra duda, está cada vez "más cerca de volver".

Sobre el partido en sí, Frank incidió en que puede ser una pequeña ventaja para ellos el haber tenido una pretemporada normal, no como el PSG, que ganó el Mundial de Clubes el pasado 13 de julio y un mes después está de vuelta en competición oficial.

"En cierto modo puede ser una ventaja, pero la otra cara de la moneda es que ellos han tenido una temporada larga y han jugado muchos partidos recientemente. Aún tienen esa competitividad en el cuerpo y ahora han podido descansar".