El Fulham de Arbeloa no arranca: sigue sin ganar en pretemporada

El nuevo proyecto de Álvaro Arbeloa al frente del Fulham continúa sin encontrar el rumbo. El técnico español, que este verano dio el salto a la Premier League tras aceptar el reto de liderar al conjunto londinense, todavía no conoce la victoria en esta pretemporada. Después del inesperado tropiezo en su estreno, con una derrota por 0-2 frente al Norwich, los 'cottagers' volvieron a dejar una imagen gris al empatar este martes (1-1) contra el Al Ahli saudí.

La llegada de Arbeloa generó una enorme expectación. Tras el breve paso por el primer equipo del Real Madrid, el exinternacional español afronta su primera gran experiencia en un banquillo de la élite europea con el objetivo de consolidar al Fulham en la Premier League. Sin embargo, el arranque está siendo mucho más complicado de lo esperado.

El primer aviso llegó hace apenas unos días, cuando el Norwich superó con claridad al conjunto de Arbeloa (0-2) en el estreno veraniego. Aquel encuentro ya evidenció que el equipo necesitaba mucho trabajo para asimilar las ideas del nuevo entrenador y que la plantilla todavía presentaba importantes carencias de cara al inicio oficial del curso.

Lejos de disipar esas dudas, el segundo amistoso dejó sensaciones similares. El Fulham firmó un empate (1-1) sin demasiado brillo frente al Al Ahli, en un encuentro en el que volvió a mostrar dificultades para controlar el juego durante muchas fases. Ryan Sessegnon evitó una nueva derrota al firmar el empate antes del descanso, pero el equipo volvió a dejar una actuación irregular.

Eso sí, cabe destacar que Arbeloa sigue sin poder contar con todos sus efectivos. Varios internacionales todavía no se han incorporado a la dinámica del grupo y el club continúa pendiente de reforzar la plantilla, una circunstancia que está condicionando el trabajo del técnico en estas primeras semanas de preparación.

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Es por ello que con dos amistosos disputados, un empate y una derrota, el balance invita a la prudencia. El Fulham aún tiene margen para crecer antes del inicio de la Premier League, pero las primeras pruebas han dejado claro que el proyecto de Arbeloa necesitará tiempo... y probablemente también nuevos fichajes para empezar a ofrecer las respuestas que espera Craven Cottage.