Fulham - AFC Wimbledon: Horario y dónde ver hoy el partido del equipo de Álvaro Arbeloa en la EFL Cup

Fulham y AFC Wimbledon se enfrentan hoy jueves 27 de agosto en Craven Cottage en el partido de segunda ronda de la EFL Cup 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Fulham - AFC Wimbledon y dónde ver el partido en España.

Luego de la gira de amistosos de pretemporada, Álvaro Arbeloa enfrenta el inicio de su segundo campeonato de la temporada tras debutar en Premier League contra el Chelsea, aunque en esta ocasión contra un equipo de la tercera división del sistema de ligas del fútbol inglés.

Esta será la primera disputa del entrenador español en una competición donde perder implica quedar eliminado inmediatamente, por lo que las apuestas son bastante más elevadas respecto a todos los partidos que ha disputado hasta la fecha, sobre todo teniendo en consideración que es uno de los tres únicos torneos que el club disputará esta temporada.

Por su parte, los de Johnny Jackson llegan a la contienda sin nunca haberse enfrentado contra el Fulham, el cual es el único obstáculo que se presenta entre ellos y la posibilidad de alcanzar su mejor registro dentro del torneo: la tercera ronda.

No obstante, el rendimiento de 'The Dons' en este comienzo de campaña no está siendo muy positivo considerando que empataron con el Reading (0-0) y perdieron contra el Huddersfield Town (3-0), por lo que la prueba contra los blancos puede mostrarse como aún más exigente.

HORARIO DEL FULHAM - AFC WIMBLEDON DE LA EFL CUP

El partido entre Fulham y AFC Wimbledon correspondiente a la segunda ronda de la EFL Cup, se disputa hoy jueves 27 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL FULHAM - AFC WIMBLEDON DE LA EFL CUP

En España, no se ha confirmado dónde se puede ver el partido de EFL Cup entre Fulham y AFC Wimbledon.

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