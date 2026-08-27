Fulham - AFC Wimbledon: Horario y dónde ver hoy el partido del equipo de Xabi Alonso en la EFL Cup

Chelsea y Luton Town se enfrentan hoy jueves 27 de agosto en Stamford Bridge en el partido de segunda ronda de la EFL Cup 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Chelsea - Luton Town y dónde ver el partido en España.

De esta manera, Xabi Alonso se dispone a llevar a cabo su segundo encuentro oficial como director técnico de Los Blues, siguiendo una gira de amistosos de pretemporada que estuvo enmarcada en par de victorias y derrotas que han ayudado a los intentos del español por encontrar su once ideal.

A pesar de que la plantilla está en incertidumbre por jugadores como Enzo Fernández, el ex director técnico del Real Madrid ya parece tener claro cuáles son los nombres que veremos con regularidad en la temporada, al menos basándonos en lo visto durante los amistosos y el debut del club en Premier League contra el Fulham.

Por su parte, el combinado dirigido por Jack Wilshere se presenta tras también haber dado inicio a sus labores en la liga local, consiguiendo un empate con el Notts County (2-2) y una victoria sobre el Reading (4-3) que apuntan a considerar que son de los clubes a los que seguir con más atención en esta temporada de la tercera división inglesa.

Sin embargo, se enfrentan a una institución con la que tienen historia desde 1956, y cuyos registros recientes dejan a los locales como claros favoritos: seis victorias y un empate del Chelsea en sus últimos 10 enfrentamientos, incluyendo los únicos cuatro que han tenido lugar en este siglo.

HORARIO DEL CHELSEA - LUTON TOWN DE LA EFL CUP

El partido entre Chelsea y Luton Town correspondiente a la segunda ronda de la EFL Cup, se disputa hoy jueves 27 de agosto a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CHELSEA - LUTON TOWN DE LA EFL CUP

En España, no se ha confirmado dónde se puede ver el partido de EFL Cup entre Chelsea y Luton Town.

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