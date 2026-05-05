La fuerte depresión que atravesó Pogba: "No tengo nada, no me llama nadie, no sé ni a dónde voy"

Paul Pogba volvió a ser titular 1084 días después. Un calvario plagado de lesiones y con una sanción por dopaje que le alejó del fútbol -nunca mejor dicho-, pero todo ello pareció llegar a su fin el pasado sábado, cuando figuró en el once inicial del Mónaco tres años después de su última titularidad.

No ha sido un camino fácil para el que fuera internacional francés, considerado en su día uno de los mejores jugadores del mundo, por el que se pagaron auténticas millonadas y que estaba llamado a liderar una nueva era del fútbol galo. Pero todo se torció en su carrera.

Fue con la sanción por dopaje cuando Pogba se llegó a plantear si quería seguir jugando, incluso entró en una fuerte depresión que ha querido desvelar ahora en una charla en 'Ligue1+' con Adil Rami, exjugador de la selección francesa y excompañero del centrocampista del Mónaco.

Pogba fue titular tres años después / @paulpogba

"¿Por qué estoy entrenado? ¿Por qué?"

Se abrió como nunca Pogba, que confesó que su esposa fue quien le animó a seguir entrenando. "Lo que también te ayudó, te conozco, fue tu familia, tu esposa, los niños, tu madre...", arrancaba diciendo Rami. A lo que Pogba añadió: "No sabes cuántas veces mi esposa me dijo: '¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, ve a entrenar, vamos!'".

No se quedó ahí el francés, que aseguró vivir días y semanas muy duros sin ganas de salir de casa: "Hay días en que estaba ahí y me decía: 'En serio, no tienes nada, no recibes ninguna llamada, no sabes adónde vas. Me preguntaba: '¿Pero por qué estoy entrenando? ¿Por qué estoy entrenando?'".

"No me pasaba todos los días, pero..."

"Sinceramente, ha habido momentos en los que pensaba: 'Ya está, esto me está sacando de quicio'. Y entonces me dije: 'Adelante, voy a entrenar, voy a entrenar, voy a seguir adelante'. No me pasaba todos los días, no era todos los días, eso sería mentira, pero durante la semana...", añadía Pogba.

Pogba fue titular tres años después / MONACO

A lo que Rami quiso hacer un inciso para destacar la 'dura' vida del futbolista: "La gente no sabe que trabajar no es solo lo que vemos con los entrenamientos. Es dormir, alimentarse... Y todo eso, es realmente difícil".

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Porque la rueda del fútbol no deja de girar y girar, sobre todo en una época con un calendario cargado de partidos que no se detiene: "Hago todo, vengo, estoy aquí, y no se detiene, sigue y sigue. Me preguntaba: '¿Qué más tengo que hacer para evitar todo esto?' Y en realidad, es cuestión de tiempo y paciencia. Hay que tener paciencia para seguir adelante y no rendirse".