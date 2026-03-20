No hace frío fuera del Barça: Vitor Roque y Pau Víctor rompen la banca

Dicen que fuera del FC Barcelona hace mucho frío. La idea futbolística del club, arraigada hasta el tuétano en el denominado ADN cruyffista, obliga a asimilar una serie de conceptos que no todos los jugadores son capaces de digerir. Muchos futbolistas que pasaron de puntillas por el primer equipo azulgrana han sido capaces de demostrar toda su valía lejos del amparo culé. Dar un paso atrás para tomar impulso.

En pleno debate sobre la continuidad de Robert Lewandowski en el Barça, el polaco acaba contrato a finales de junio y todavía deshoja la margarita, dos delanteros que salieron por la puerta de atrás del vestuario catalán se han revalorizado en una temporada que les ha devuelto la sonrisa: Pau Víctor y Vitor Roque.

El brasileño fue una apuesta de club que salió como salió, más rana que 'Tigrinho'. El delantero nunca se adaptó al fútbol asociativo propuesto por Xavi Hernández y, pese a un par de goles, no pasará deportivamente a los libros de historia del barcelonismo. El Barça lo cedió al Real Betis y tampoco en Heliópolis rindió al nivel esperado, pese a los intentos de Manuel Pellegrini de darle galones en el ataque verdiblanco. Sin opciones en Europa, Vitor Roque optó por regresar a su Brasil natal, donde Palmeiras realizó una gran inversión para repatriarlo.

Gol de Vitor Roque para dar la victoria al Palmeiras / @gustavoterini

En el 'Verdao' el delantero se ha destapado con lo que mejor sabe hacer: ser un ratón de área. Vitor Roque está siendo determinante y está cerca de superar sus propios registros logrados en el Paranaense, donde anotó 28 goles en 81 partidos. 'Tigrinho' lleva ahora 26 en 71. Su gran hacer le ha valido para incrementar su valor de mercado en la última revisión del portal 'Transfermarkt'. El de Timóteo tiene una tasación de 38 millones, que contrastan con los 20 de su etapa en el Real Betis. Su nombre empieza a figurar otra vez en la agenda de varios clubes europeos.

Por su parte, el delantero de Sant Cugat del Vallés aterrizó en la disciplina del filial azulgrana en calidad de cedido por parte del Girona. El delantero catalán deslumbró en el equipo culé, con unas cifras espectaculares. En 39 partidos disputados, fue capaz de ver portería en 20 ocasiones, además de repartir seis asistencias. Evidentemente, este rendimiento no pasó desapercibido, y el club catalán apostó por pagar 2,5 millones para hacerse con su propiedad.

Pau Víctor, en su mejor momento en Portugal / EFE

Pau Víctor, que dio el salto al primer equipo del Barça, sorprendió a quienes no lo conocían durante la gira de pretemporada, especialmente tras firmar un doblete ante el Real Madrid. Sin embargo, pese a ese impacto inicial, lo cierto es que el atacante catalán apenas tuvo protagonismo a lo largo de la temporada. Disputó 379 minutos repartidos entre las distintas competiciones, condicionado por la alta competencia que tenía en el ataque azulgrana, y anotó dos goles.

Ya en verano, club y jugador acordaron que lo mejor para ambas partes era separar sus caminos. En ese sentido, Pau Víctor se marchó al Braga en un traspaso de 12 millones de euros más variables, una cantidad muy atractiva para los azulgranas, especialmente teniendo en cuenta que era un jugador que apenas había tenido minutos en el equipo de Hansi Flick.

Primer gol de Pau Víctor con el Braga / @SCBragaOficial

Sin embargo, en el conjunto portugués, con protagonismo y confianza, ha demostrado ser un delantero más que notable. Por el momento, ya ha visto puerta en once ocasiones y ha repartido seis asistencias de gol. Este buen nivel también ha provocado que triplique su valor de mercado desde su salida del Barça, pasando de 4 a 12 millones de euros en la última revisión del portal 'Transfermarkt'.

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En definitiva, los casos de Pau Víctor y Vitor Roque vuelven a poner sobre que no todos los talentos encuentran su lugar dentro de un sistema tan exigente y particular como es el Barça. Lejos del Camp Nou, ambos han hallado el contexto ideal para explotar sus virtudes y reivindicar su nivel, y revalorizarse para alegría de Braga y Palmeiras.