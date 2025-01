La frenética vida del futbolista 'vampiro', nominado al Balón de Oro: "Me chupó la sangre como un vampiro..."

El fútbol nunca dejará de sorprendernos. Hará ya casi dos décadas, Adrian Mutu, ahora entrenador del Neftchi Baku PFK de la Liga Premier de Azerbaiyán, era uno de los '9' más cotizados y con mayor proyección del planeta. Nacido en Calineati (Rumanía) el 8 de enero de 1979, inició su carrera en el Argeș Piteșt, pero se dio a conocer en el Dinamo de Bucarest. Dio el salto definitivo con 20 años, cuando fichó por el Inter de Milán. Sin embargo, se consolidaría en el Hellas Verona y 'explotaría' por completo en el Parma, que desembolsó 10 millones por sus servicios.

En agosto de 2003, el Chelsea de Roman Abramovich fue con todo a por él, invirtiendo algo más de 22 'kilos' en su fichaje. Dejaría huella en Stamford Bridge, y no precisamente por su rendimiento dentro del campo, pues no tuvo buena relación con Claudio Ranieri ni José Mourinho.

La frenética vida de Adrian Mutu / Agencias

CONSUMIÓ COCAÍNA PARA "MEJORAR MI RENDIMIENTO SEXUAL"

Y su carrera empezó a caer en picado en 2004, con 25 años, cuando dio positivo por cocaína en un control antidopaje que ordenó el propio Mourinho. Un positivo que le costó caro: siete meses de suspesión, despido del Chelsea y una demanda del cuadro blue por daños y perjuicios en el que le reclamaban más de 17 millones de euros.

"No soy adicto a las drogas. Lo niego categóricamente. La única razón por la que tomé lo que tomé fue porque quería mejorar mi rendimiento sexual. Puede que sea gracioso, pero es cierto. No consumí cocaína. Tomé algo que me hizo sentir bien", alegó Mutu.

POLÉMICO VÍDEO SEXUAL

Ese mismo año, se volvería a desatar la polémica cuando se filtró un vídeo sexual en el que aparecía él, junto a la actriz porno Laura Andresan, que fue grabado sin el consentimiento del jugador rumano. Andresan, además, relató que Mutu había tenido un "comportamiento draculiano" durante su encuentro sexual: se cortó accidentalmente un dedo y, cuando vio la sangre, "la empezó a chupar como un vampiro".

Todo cambió en 2005. Fichó por la Juventus y en julio de 2006 fue traspasado a la Fiorentina a cambio de ocho millones de euros. "Para mí Florencia es mi hogar. La gente aquí me quiere y me he olvidado de la cocaína y de mi triste etapa en Londres... Sin ánimo de ofender, no volvería a Londres aunque me pagaran una fortuna en oro. No tengo nada en contra de los ingleses. Son muy amables y están locos por el fútbol, y la Premier League es claramente una gran competición, pero para mí ningún lugar es tan bueno como Florencia", explicó.

NOMINADO AL BALÓN DE ORO

Renació de la mano de la Fiore. Recuperó su nivel y anotó 54 goles en 112 partidos. Recuerden, que, en 2003 fue nominado al Balón de Oro, tras su gran año en el Parma. El 29 de enero de 2010, sin embargo, volvería a dar positivo en otro control antidopaje, en este caso por sibutramina, un medicamento para disminuir el apetito, y fue despedido el 7 de enero de 2011.

En 2010, asismismo, protagonizó una pelea en un bar de Florencia en el que le destrozó la cara a un camarero y fue investigado por supuestas relaciones con Nuredin Beinur, una persona vinculada con la mafia rumana. Pidió perdón y la Fiorentina le dio una oportunidad, volviendo a apostar por él en febrero de 2011. En 2013, colgó las botas.

Durante sus años como futbolista, era considerado todo un sex symbol, estuvo saliendo con la modelo y actriz israelí Moran Atias hasta que en 2011 se casó con la actriz y presentadora Alexandra Dinu, aunque esta rompió con él tras publicarse su vídeo sexual con la actriz porno Laura Andresan. En 2005, se volvió a casar con la modelo dominicana Consuelo Matos Gómez, y, en 2016, con la también modelo Sandra Bachici.

Destacan, también, su aparición en un vídeo musical de Snoop Dogg, su amor confeso por la poesía, o que es licenciado en derecho.