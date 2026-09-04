Vitor Roque no arranca: "Lo único que le pido es que sonría"

Una lesión nunca es una buena noticia, pero en el caso de Vitor Roque esta realidad resulta todavía más evidente. El delantero brasileño volvió a lesionarse del tobillo izquierdo el pasado mes de abril y vio frenada en seco una trayectoria que parecía ir claramente hacia arriba.

Y es que, desde su regreso al fútbol brasileño, Vitor Roque había recuperado buena parte de las señas de identidad que le habían convertido en uno de los delanteros más prometedores del fútbol brasileño, la garra, el compromiso y, sobre todo, la confianza de cara a portería. En Palmeiras había encontrado de nuevo el escenario y la continuidad necesarios para recuperar su mejor versión, hasta que el problema físico volvió a interponerse en su camino.

Vitor Roque de Palmeiras / Juan Pablo Pino / EFE

Además, este nuevo contratiempo físico le privó de la posibilidad de disputar el Mundial con la selección de Brasil, si finalmente Carlo Ancelotti hubiera decidido incluirle en la convocatoria. Un varapalo importante para un delantero que ha vivido una montaña rusa en los últimos años. Después de tener poco protagonismo en el Barça y de no terminar de encontrar su mejor versión durante su etapa en el Betis, su incorporación al Palmeiras le permitió recuperar sensaciones y volver a situarse a un excelente nivel como '9'.

Pero su vuelta a los terrenos de juego no está siendo, ni mucho menos, sencilla. Desde su regreso, ha ido recuperando minutos poco a poco, entrando paulatinamente en el equipo dirigido por Abel Ferreira. Sin embargo, todavía no ha encontrado la fluidez ni la continuidad necesaria para recuperar las buenas sensaciones sobre el césped y volver a ofrecer su mejor versión.

Vitor Roque, clave en el triunfo de Palmeiras sobre Capivariano en el Campeonato Paulista / @Palmeiras

"No está en buena forma"

Tan solo hay que fijarse en sus cifras para comprobar que su regreso todavía está lejos de ser el esperado. En los últimos doce partidos desde que volvió de la lesión, únicamente ha sido capaz de perforar la portería contraria en una ocasión, de penalti en el duelo contra el Vasco da Gama. Un registro que refleja las dificultades que está encontrando para recuperar su mejor nivel y que incluso su propio entrenador ha señalado públicamente.

Hace apenas unos días, Abel Ferreira señaló tras el empate contra el Mirassol que "necesitamos que nuestros jugadores estén en buena forma, y Vitor Roque necesita recuperar su nivel. No está en buena forma, eso es obvio, y es un jugador que realmente necesitamos".

Asimismo, este mismo viernes, el técnico aseguró en rueda de prensa que "lo único que le pido es que sonría". "Roque estuvo lesionado tres o cuatro meses. Está regresando de las lesiones (...) Solo quiero que disfrute de los entrenamientos, que sonría al sol. Y en este momento, su lenguaje corporal no es el mejor. Un jugador es técnica, táctica, físico y mentalidad. Lo único que le pido es que sonría, que agradezca tener la oportunidad de hacer lo que más le gusta", apuntó.

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En ese sentido, esta situación deja a Vitor Roque ante el reto de recuperar cuanto antes el nivel que mostró antes de la lesión y volver a ser un jugador determinante para el Palmeiras. El delantero sigue contando con la confianza de Abel Ferreira, pero necesita traducir sus minutos y oportunidades en goles para dejar atrás las dudas que ha generado su rendimiento en las últimas semanas.