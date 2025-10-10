Frenazo a Pogba

Nuevo revés para Paul Pogba en su camino hacia la vuelta a los terrenos de juegos. A pesar de que el centrocampista francés cumplía con los plazos marcados para regresar a la competición en las próximas semanas, un contratiempo inesperado ha frenado en seco la recuperación del campeón del mundo, que deberá esperar todavía más tiempo para volver a sentirse futbolista.

Su vuelta es una de las asignaturas pendientes del Mónaco este inicio de temporada. Pogba llegó a la capital monegasca como fichaje estrella tras dos años apartado de los terrenos de juego, un tiempo de ausencia interminable para un jugador causado por su sanción por dopaje y las múltiples lesiones. Apostar por el francés tenía un riesgo evidente, aunque desde el Mónaco confiaron en el talento del centrocampista para que pudiese ponerse a punto y ayudar al equipo durante la segunda mitad de la temporada.

Una vuelta que no llega

Pogba se mentalizó para seguir su plan de regreso que se estimó en unos tres meses tras su llegada al Mónaco. Y su vuelta parecía estar a la vuelta de la esquina; Adi Hütter, recientemente destituido como entrenador del equipo monegasco, apuntó que sería este 18 de octubre contra el Angers cuando se produciría la vuelta del centrocampista a los terrenos de juego. Sin embargo, las desgracias casi siempre llegan acompañadas y a Pogba le volverá a tocar vivir una más.

Según informó en las últimas horas Nice-Matin, a la espera del comunicado oficial, el francés ha sufrido una nueva distensión muscular mientras entrenaba con su equipo. Pogba sintió el dolor en el muslo derecho este miércoles, se sometió a pruebas para determinar el alcance de su lesión y se decidió que se iban a tomar todas las precauciones necesarias para no poner en riesgo el mermado estado físico del futbolista.

A pesar de que por fortuna para el francés su dolor no reside en las rodillas, lo cierto es que Pogba no podrá jugar contra el Angers como se había planeado en un principio. Al centrocampista le tocará volver a vivir el lado más amargo de cualquier futbolista a la espera de solucionar unos problemas físicos que parece que nunca terminan.