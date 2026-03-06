Frenazo a la llegada de Iniesta a Marruecos

Marruecos atraviesa una etapa de cambios. La Federación marroquí comunicó el jueves la destitución de Walid Regragui, quien ha estado al mando de la selección de fútbol estos últimos años, consiguiendo hazañas como la del Mundial 2022 o alcanzando la final de la última Copa África, donde perdieron en uno de los partidos más raros de la historia contra Senegal, y entregó las llaves de los Leones del Atlas a Mohamed Ouahbi.

Regragui se marcha de la selección de Marruecos / JALAL MORCHIDI

Sin embargo, el plan de Marruecos no se limita únicamente a cambiar de entrenador, que tendrá su primera prueba de fuego en el Mundial 2026, el primero organizado por tres países y el primero en contar con 48 participantes.

Marruecos también agitará su cuerpo técnico e incorporará al staff a João Sacramento, con amplia experiencia como segundo entrenador en clubes de la entidad del Paris Saint-Germain, la Roma o el Tottenham.

Ilusión con Andrés

Sin embargo, el nombre que más ilusión genera entre los marroquíes es el de Andrés Iniesta, leyenda del Barça y del fútbol español. El héroe de Sudáfrica 2010, retirado del fútbol desde el verano de 2024, podría ayudar a la selección de Marruecos en este momento crucial para sus aspiraciones de cara al futuro. Incluso se daba por hecha su llegada como director deportivo hace unas cuantas horas.

Andrés Iniesta, en la ceremonia del Balón de Oro / EFE

La apuesta de Marruecos por convertirse en una potencia del fútbol mundial es total y se está reflejando en el nivel que exhibe tanto el combinado absoluto como en categorías inferiores, donde ganaron el Mundial Sub-20 en Chile. En este sentido, estarían encantados de contar con un Iniesta que, según la información que recoge EFE procedente de fuentes cercanas a las negociaciones, aún no tiene acuerdo con la federación, contrariamente a lo que se anunció.

A la espera

El deseo de la Federación Real Marroquí de Fútbol es claro y quiere reforzar el cuadro técnico de la selección nacional con el manchego como director deportivo. Parece que las intenciones de la leyenda culé van alineadas con las de los Leones del Atlas, pero, a pesar de que incluso había un comunicado formal listo para anunciar su incorporación, finalmente no se completaron las negociaciones.

Ahora no queda otra que esperar a ver si las negociaciones se acaban concretando y el español acepta las condiciones propuestas por Marruecos.