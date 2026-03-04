Fraude con Messi: sancionan a un club de la MLS con 350.000 dólares por "publicidad engañosa"

Un grupo de aficionados del Vancouver Whitecaps ha ganado un pulso judicial a su propio club y a la Major League Soccer (MLS) por “publicidad engañosa” durante la promoción de un partido en 2024 ante Inter Miami. El resultado ha sido un fallo judicial claro y contundente: casi 350.000 dólares de compensación y el cambio inmediato de la política de venta de entradas para evitar situaciones como estas en el futuro. ¿Pero por qué?

El motivo del castigo al equipo canadiense no es otro que aprovecharse del estatus de leyendas como Leo Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para conseguir vender más entradas. Sobre el papel, algo completamente normal, ya que los tres jugaban para Las Garzas en aquel entonces. Pero hay trampa: ninguno de los tres jugó el partido. Ni siquiera viajaron.

Messi en el entrenamiento con el Inter Miami / IMCF

La visita del Inter Miami había generado una expectación descomunal en Vancouver. La sola posibilidad de ver en directo a Messi, principal reclamo de la MLS a nivel mundial, disparó la demanda y elevó considerablemente los precios. Pero el día del partido, ni rastro de ninguna leyenda del Barça. Lógicamente, muchos asistentes salieron del estadio muy decepcionados: habían pagado la entrada exclusivamente para verlos.

Una "publicidad engañosa" que salió cara

Fue entonces cuando decidieron reclamar por publicidad engañosa. Hubo demanda y, como recogió 'The Athletic', ganaron la disputa legal al club y a la liga. Y las consecuencias no son menores: el club deberá pagar cerca de 350.000 dólares en compensaciones y, además, modificar de inmediato sus políticas de venta de entradas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Una suma importante de dinero que ya tiene destino.

Thomas Müller presentado con el Vancouver Whitecaps / VWFC

Según el citado medio, los demandantes han decidido donar todo el dinero a organizaciones deportivas benéficas, en un gesto que busca transformar la polémica en una acción positiva para la comunidad.

La sentencia sienta un precedente incómodo para la MLS, una liga que ha capitalizado como nunca la llegada de Messi y compañía para impulsar su crecimiento global, pero que a partir de ahora deberá hacerlo con más cautela. El marketing en la Major League Soccer tiene límites.