La frase que marcó la carrera de Marco Asensio

Hubo un momento en el que Marco Asensio era el presente y futuro del Real Madrid. Se acordarán de aquella zurda exquisita que tantas alegrías brindó al madridismo en las grandes noches. Un chico tocado por una varita. Con personalidad precoz. Su debut oficial con el primer equipo en la Supercopa de Europa de 2016 ante el Sevilla disputada en Trondheim (Noruega) será siempre recordado: golazo por toda la escuadra para poner el 1-0 y ganarse un puesto en la plantilla que dirigía Zinedine Zidane.

Tocado por una varita

Quizá la imagen - imágenes en este caso - que se nos venga a la cabeza al hablar de Marco sean sus obras de arte en la Supercopa de España 2017 ante el Barça. En aquel entonces dicho torneo se jugaba entre el campeón de Liga y el de Copa en una eliminatoria a ida y vuelta. Primero, en el Camp Nou, anotó el 1-3 con un golpeo ajustadísimo que impactó en el travesaño antes de colarse en la portería de Ter Stegen. Unos días más tarde, en el Santiago Bernabéu, fusiló al arquero germano nada más empezar.

Florentino Pérez movió ficha ante el interés culé en el balear y, en 2014, ató su talento a cambio de algo menos de unos cuatro millones que fueron a parar a las arcas del Mallorca. Permaneció cedido en la isla hasta final de curso y, posteriormente, haría lo propio en el Espanyol. Fue en el verano de 2016, ya como un futbolista más maduro, cuando se asentó en la capital.

En un abrir y cerrar de ojos, disparó las expectativas. ¿Había nacido una estrella? Zidane le dio confianza y él no dudó en responder con goles y exhibicions en noches importantes. Se llegó a pensar, incluso, que podía llegar a ser el elegido para paliar una inevitable salida de Cristiano.

Asensio está aprovechando las oportunidades que le da Zidane / Agencias

Un adiós doloroso que llegó mucho antes de lo previsto, en verano de 2018, tras la consecución de la decimotercera Champions. Una 2018/19 gris en Chamartín. Recordada, también, por aquellas polémicas declaraciones que pronunció el propio Asensio tras la destitución de Lopetegui: "Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro".

Rectificó

Unas palabras por las cuales salió al paso una semana más tarde, asegurando que “se malinterpretó todo”. “Quedó el titular de que yo no quería tirar del carro, pero en ningún momento dije eso. Claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros", añadió. ¿Tenía razón? Sea como fuere, la rotura del ligamento cruzado anterior en sufrida en julio de 2019, en un amistoso ante el Arsenal, provocó que, progresivamente, su juego se tornase más conservador. Menos vertical. A pesar de algunos destellos, su rol en el Madrid pasó a ser secundario.

Petición de Lucho

En 2023, con contrato finalizado y sin garantías de titularidad, el de Palma decidió no renovar. Siete temporadas como blanco, 285 partidos, 61 goles y un palmarés envidiable: 3 Champions League, 3 ligas, 1 Copa del Rey, 4 Mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa y 3 Supercopas de España. Y firmó con el París Saint-Germain, atraído por un nuevo proyecto y la presencia de Luis Enrique, uno de sus grandes valedores en la Selección.

Luis Enrique y Marco Asensio, en una imagen de archivo / Agencias

Pero en París no terminó de cuajar. Y eso que sus inicios hicieron pensar lo contrario. Incluso empezó siendo un fijo en el once de Luis Enrique y respondiendo a la confianza de su técnico con tantos y asistencias decisivas. Una lesión en el pie, que iría arrastrando durante muchos mesos, frenó en seco su progresión.

Olvidado en París

En la 2024/25, su año II en París, irrumpió con fuerza perfilándose como el 'falso 9' que buscaba Lucho. Pero una nueva lesión o las explosiones de Doué y Barcola, le dejaron sin sitio en el once.

Marco Asensio está sentenciado en el PSG / X

Transcurrieron los meses e incluso se esfumó de los planes de Luis Enrique. Que no saliera ni a calentar en la final de la Supercopa francesa dejaba clara la postura del asturiano. Para colmo, la llegada de Kvaratskhelia en el mercado invernal le situó definitivamente en la rampa de salida.

Refugio en Birmingham... y a Turquía

Acudió el Aston Villa de Unai Emery a su rescate. Disputó 21 partidos y firmó ocho dianas, recuperando, así, las sensaciones perdidas en la capital francesa. Las altas pretensones del PSG, sin embargo, sacarían de la ecuación al club de Birmingham, encantado con sus prestaciones durante su préstamo de seis meses.

Finalmente, se supo que sería el Fenerbahçe su próximo destino. Ya sin José Mourinho en el banquillo, Marco Asensio, a sus 29 años, se unió al cuadro turco en calidad de cedido, con opción de compra. ¿Cómo le irá en su nueva aventura?