El Frankfurt despide a Albert Riera y él agradece a su manera: "Solo aprovecharon el 20% de mi potencial"

Con el final de temporada de la Bundesliga llegó también el de la (corta) etapa de Albert Riera como entrenador del Eintracht Frankfurt en el fútbol alemán. La noche del domingo tras cerrar filas, el club alemán comunicó el despido del entrenador, quien muy a su manera también dio un último adiós.

"Albert y su equipo nos brindaron valiosas ideas gracias a su meticuloso trabajo (...) al mismo tiempo, tras un análisis abierto y honesto de la evolución deportiva, llegamos a la conclusión de que queremos tomar un rumbo diferente de cara a la próxima temporada", sentenció el Frankfurt en su comunicado oficial.

En la posición en la que recibió al equipo es en la que lo entrega, un octavo lugar en la Bundesliga que lo dejó a tan solo tres puntos de colarse en la Conference League dejándolo con las manos vacías después detres meses y medio con Riera en los que sumó cuatro victorias, cinco empates y mismo número de derrotas en 14 partidos.

Mientras que el entrenador mallorquín apuntó que se trató de una salida "por mutuo acuerdo", no escondió su sentir respecto a la gestión del equipo durante su estancia en el fútbol alemán, al cual llegó en febrero, recordándole a la directiva los ajustados tiempos y circunstancia con las que tuvo que trabajar.

"Lamento haber enfrentado muchos problemas durante el proceso, ya que, sin tiempo, pretemporada y un nuevo mercado, todos en el club sabíamos que sería difícil", explicó a través de sus redes sociales, donde agregó que su objetivo "era, es y siempre será el mismo: mejorar a los jugadores y lograr que el club gane".

El club lo silencia

Riera decidió publicar su mensaje completo, pues parte de su despedida para el comunicado oficial fue omitida por el club en el mismo, dejando únicamente el fragmento en el que explica que se muestra agradecido por la oportunidad y que sentía que era su "deber proteger al club y a los jugadores, y volvería a actuar de la misma manera en cualquier momento".

Durante su estancia fueron bien sabidos los conflictos que tuvo con jugadores, especialmente por la manera en que gestionaba su desarrollo individual.

La mala conexión con el equipo, así como la ríspida relación con la prensa alemana -- que lo ha calificado como una "caricatura" -- desembocó en que los aficionados del Frankfurt le recibieran con abucheos y pitidos, especialmente en el cierre de temporada.

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"Me voy con la sensación de haberlo dado todo, en un país desconocido, lejos de mi familia y tras muchas noches en el campo de entrenamiento pensando y buscando soluciones para ganar. Me voy en paz, pero con la tristeza de saber que solo usaron el 20% del potencial de Albert", puntualizó en una publicación en Instagram.