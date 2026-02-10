Franck Ribéry, exjugador de fútbol, vinculado con los archivos de Epstein: "Intentó golpearme estando en mi jardín"

Franck Ribéry se retiró en el otoño de 2022. Su nombre, sin embargo, ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa tras filtrarse que el exinternacional por Francia aparece, supuestamente, hasta seis veces en los archivos del multimillonario Jeffrey Epstein. Ribéry es citado en una declaración atribuida a un tercero.

El fútbol no ha escapado al escándalo de Epstein. La justicia estadounidense publicó a principios de febrero un sinfín de documentos relacionados con las actividades ilegales del empresario norteamericano, acusado de numerosos delitos sexuales. Los archivos de Epstein contienen miles de documentos en los que se relacionan al multimillonario con celebridades de diversos ámbitos, entre los que se incluye el nombre del exfutbolista Franck Ribéry.

El exinternacional 'bleu' aparece citado por una tercera persona, en relación a incidentes violentos y una presunta red de prostitución. "Ribéry intentó golpearme mientras estaba en mi jardín. Había conseguido mi número y dirección. Los agentes de policía lo rodearon y se lo llevaron de vuelta a su coche", indica la persona anónima.

Defensa de su abogado

Después de destaparse la noticia, el abogado del exjugador del Bayern y Fiorentina, entre otros, no ha dudado en salir al paso de las mencionadas atribuciones a un presunto vínculo entre su representado y Jeffrey Epstein. Brusa Carlos Alberto, que así se llama el letrado, indicó en su cuenta en la red 'X': "¡Es una noticia falsa! Este martes, como abogado del sr. Ribéry, tomaré medidas e implementaré todos los procedimientos legales necesarios para castigar a los responsables de esta noticia falsa, que atenta contra la dignidad de mi cliente y su familia".

Jeffrey Epstein, una figura destacada de los círculos sociales más exclusivos de Nueva York en las décadas de 1990 y 2000, fue acusado de abusar sexualmente de numerosas jóvenes, entre ellas menores de edad. En 2019, antes de enfrentarse a juicio por estos delitos, apareció muerto en su celda de una prisión neoyorquina, en un caso que las autoridades calificaron como suicidio.

Absuelto en 2010

No es el primer escándalo que salpica a Franck Ribéry. En 2010, tanto él como Karim Benzema, fueron detenidos e interrogados tras haber mantenido relaciones sexuales con una prostituta de lujo menor de edad. Los hechos terminaron con la absolución de los dos futbolistas al considerarse que era imposible que los deportistas supieran la edad real de la chica.