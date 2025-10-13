Kessie, el 'presidente' que todos quieren tener: "Gano demasiado dinero como para no sudar en el campo"

Franck Kessié es un mediocentro muy completo, que combina un físico imponente con una lectura táctica excelente. Es un perfil de futbolista que asegura intensidad sobre el césped, con llegada en segunda línea y calidad para jugar el balón. Con experiencia en la élite -Atalanta, Milan y Barcelona-, es bueno recuperando balones, distribuyendo el juego y se erige como un auténtico líder en el centro del campo. Además, es un lanzador de penaltis fiable, o lo que es lo mismo, un futbolista que no siente la presión.

Desde su llegada a Arabia Saudí, procedente del Barcelona en 2023, Kessié se consolidó rápidamente como una figura clave en Yeda y como una de las grandes estrellas de la competición. Su equipo, el Al Ahli, ha conquistado títulos como la Champions de Asia (2024-25) y la Supercopa de Arabia gracias a su nivel. Esta temporada, además, ya suma tres goles en diez partidos. Pese a ello, puede haber llegado el momento de cerrar su exótica aventura.

¿Regreso a Europa?

Según informa 'DailySport', las conversaciones para la renovación de Franck Kessié en el Al Ahli se han estancado. Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, no está claro que el centrocampista africano continúe la próxima temporada en Arabia Saudí, y un regreso a Europa podría ser la opción que más le seduzca. La misma fuente señala que el jugador está interesado en volver a una gran liga y que valora, junto a la directiva, la posibilidad de rescindir su contrato de manera amistosa antes de que expire.

Franck Kessié, con ofertas para regresar a Europa / X

Muy valorado por sus compañeros, Kessié ha dejado un buen recuerdo en la mayoría de equipos por los que ha pasado gracias a su implicación. Recientemente se han viralizado unas palabras suyas en rueda de prensa que reflejan claramente su compromiso: “No me da miedo correr mucho. Mis compañeros me preguntan ‘¿Cómo lo haces?’ Yo les digo que me sale natural. Gano demasiado dinero como para no sudar en el campo. En África hay gente que camina 32 kilómetros cada mañana solo por un trozo de pan”, recoge 'Africa Startup TV'.

Con el Mundial entre ceja y ceja

Actualmente concentrado con Costa de Marfil, Kessié, una de las grandes esperanzas del equipo para el Mundial de 2026, sueña con darle una gran alegría a toda África en la cita. En el último duelo, su selección destrozó a Seychelles con un 7-0 que incluso supo a poco. El ex del Barça, en el minuto 90, cerró la goleada a pase de Simon Adingra. Líder en solitario del Grupo F, el combinado dirigido por Emerse Faé suma 23 puntos en nueve partidos y una diferencia de goles espectacular que demuestra la solidez defensiva del equipo: 29-0.

Junto a Senegal, segunda del grupo con 22 puntos, Costa de Marfil aún no ha asegurado definitivamente su billete para el Mundial, ya que Gabón y RD Congo ganaron sus respectivos partidos ante Gambia y Togo. Sin embargo, todo apunta a que lo lograrán este martes ante Kenia y se unirán a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como uno de los conjuntos africanos ya clasificados.

La gran duda ahora es si para entonces Franck Kessié seguirá en la dinámica del Al Ahli o, por el contrario, habrá orquestado su regreso a una gran liga europea. Con 28 años, mucha experiencia al más alto nivel y unas capacidades físicas intactas, es una opción valiosa para casi cualquier plantilla del planeta.