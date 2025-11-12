ELIMINATORIAS
Francia - Ucrania: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial
A qué hora y dónde ver el Francia - Ucrania de las eliminatorias UEFA para el Mundial
Francia y Ucrania se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Francia - Ucrania y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Didier Deschamps llegará a la disputa luego de haber empatado con Islandia (2-2), derrotado a Azerbaiyán (3-0), derrotado a Islandia (2-1) y derrotado a Ucrania (2-0).
Por su parte, los comandados por Serhiy Rebrov registraron una victoria sobre Azerbaiyán (2-1), una victoria sobre Islandia (5-3), un empate con Ucrania (1-1) y una derrota ante Francia (2-0).
HORARIO DEL FRANCIA - UCRANIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL
El partido entre Francia y Ucrania, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este jueves 13 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL FRANCIA - UCRANIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL
En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Francia y Ucrania se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.
También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
