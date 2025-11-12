Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ELIMINATORIAS

Francia - Ucrania: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial

A qué hora y dónde ver el Francia - Ucrania de las eliminatorias UEFA para el Mundial

Francia suma tres victorias y un empate en sus últimas disputas por las Eliminatorias

Francia suma tres victorias y un empate en sus últimas disputas por las Eliminatorias

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Francia y Ucrania se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Francia - Ucrania y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Didier Deschamps llegará a la disputa luego de haber empatado con Islandia (2-2), derrotado a Azerbaiyán (3-0), derrotado a Islandia (2-1) y derrotado a Ucrania (2-0).

Deschamps mantiene su confianza en Koundé... pero cuestiona el estilo del Barça

Deschamps mantiene su confianza en Koundé... pero cuestiona el estilo del Barça

Por su parte, los comandados por Serhiy Rebrov registraron una victoria sobre Azerbaiyán (2-1), una victoria sobre Islandia (5-3), un empate con Ucrania (1-1) y una derrota ante Francia (2-0).

HORARIO DEL FRANCIA - UCRANIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

El partido entre Francia y Ucrania, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este jueves 13 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL FRANCIA - UCRANIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Francia y Ucrania se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

