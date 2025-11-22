Francia siembra la duda con el futuro de Zidane: "Pueden pasar cosas inesperadas"

El regreso de Zinedine Zidane a los banquillos podría estar más cerca que nunca. La prensa francesa da por hecho que el exentrenador del Real Madrid cogerá el relevo de Didier Deschamps una vez finalizado el Mundial 2026. Sin embargo, la Federación Francesa se ha encargado de sembrar la duda en las últimas horas.

Es un debate que viene de lejos. Deschamps finaliza contrato el próximo mes de julio, tras la cita mundialista, y no seguirá en el cargo pase lo que pase con Francia en Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó él mismo a principios de 2025. Se cerrará así un ciclo de 14 años en el que 'Les Bleus' han conquistado su segunda estrella, en Rusia 2018, además de ser finalista en Qatar 2022 y de conquistar la Nations League en 2021.

Zidane, el favorito

Una vez conocida la decisión de Deschamps, la Federación Francesa arrancó un largo proceso para escoger al próximo seleccionador nacional. Desde entonces, han sido prácticamente diez meses con diferentes nombres mencionados ocupando las quinielas. Pero uno de ellos destaca por encima de todos: Zinedine Zidane.

El seleccionador de Francia Didier Deschamps durante el partido clasificatorio para el Mundial ante Ucrania / AP

La leyenda francesa, alejada de los banquillos desde que abandonase el Real Madrid en 2021, se ha dejado querer en varias ocasiones por el combinado nacional de su país e incluso ha llegado a expresar su deseo de ser seleccionador algún día, tras haber conquistado el Mundial del 98 y la Eurocopa del 2000 en su etapa como jugador.

En ese sentido, el propio Zidane alimentó los rumores recientemente en un partido benéfico disputado en Toulon hace unos días. El francés, preguntado por su regreso al mundo del fútbol, aseguró que esperaba volver "pronto" al verde y, más concretamente "pronto también" a los banquillos, en declaraciones recogidas por 'RMC Sports'.

"Ya veremos en julio"

Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) siembran la duda sobre el futuro de Zinedine Zidane. Mientras la prensa francesa da por hecha su llegada al cargo de seleccionador, Philippe Diallo fue tajante: "Ya veremos en julio, pueden pasar cosas inesperadas".

Zinedine Zidane, en el partido de la NFL. / Bernat Armangue / AP

En una entrevista con 'L'Èquipe', Diallo aseguró que no es cuestión de crear suspense, sino de respeto y de no generar polémica antes de un torneo tan importante como el Mundial 2026. "No se trata de crear suspense. Es simplemente una cuestión de respeto hacia el staff actual. Didier y su cuerpo técnico llevan 14 años al frente. No quiero introducir elementos que puedan entorpecer la preparación de la selección francesa", comenzó diciendo.

Preguntado por si Zidane será el elegido, pidió esperar al mes de julio: "Ya veremos en julio. Pueden pasar muchas cosas inesperadas. Dicho esto, y ya lo he comentado, siento una gran admiración y respeto por Zidane, tanto por su contribución al fútbol francés como por su trayectoria como entrenador, cosechando títulos. Pero todo a su debido tiempo. Por ahora, preparémonos para el Mundial", añadió el dirigente.

Finalmente, con respecto a una posible reunión con Zidane para negociar un acuerdo entre ambas partes para que sea seleccionador, el presidente de la FFF concluyó: "Por ahora, me mantengo en lo que dije. Estamos centrados en la preparación para el Mundial y todo sucederá a su debido tiempo".