Francia se la pega en Islandia

Ya sin Mbappé por lesión, Francia no pudo pasar del empate en su visita a Islandia en el partido correspondiente a la clasificación al próximo Mundial (2-2). Los galos fueron capaces de remontar el tanto inicial de los locales, pero los islandeses firmaron las definitivas tablas pocos minutos después.

Islandia - Francia (Clasificatorio Mundial) Clasificatorio Mundial 2026 ISL 2 2 FRA Alineaciones Islandia Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson (Thorsteinsson, 62'); Ellertsson, Johannesson (Anderson, 85'), Haraldsson; Magnusson (Willumsson, 45'), Gudmunsson (Thordarson, 85) y Gudjohnsen (Hlynsson, 46'). Francia Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Thauvin (Akliouche, 63'), Camavinga (Thuram, 74'), Koné; Olise, Nkunku (Coman, 74') y Mateta (Ekitike, 88').

El combinado francés aterrizaba a esta cita contando sus partidos por victorias, mientras que los islandeses tan solo habían sumado un triunfo en tres encuentros. La diferencia de nivel entre ambos conjuntos parecía evidente, pero la realidad fue muy diferente sobre el terreno de juego.

Con un once revolucionario plegado de jugadores menos habituales en estos lares, Francia salió al partido con la intención de mandar desde el primer momento. Y a punto estuvo Nkunku de adelantar a los suyos tan solo empezar tras una peinada de Koundé, pero su remate a bocajarro fue desviado por Olafsson.

El equipo galo era el dueño y señor de la posesión del balón, sin embargo, las aproximaciones se sucedían a cuentagotas. Koundé probó fortuna con un disparo desde fuera del área que atrapó el guardameta islandés, y Olise también lo intentó con un centro-chut que estuvo cerca de colarse en la portería.

Pero, antes del descanso, Islandia dio un golpe sobre la mesa. En una acción a balón parado, Victor Pálsson se hizo con un rechace dentro del área y logró adelantar a los suyos entre la desorganización defensiva de los franceses (1-0).

De regreso, el guion de partido se repetía, con Francia dominando pero sin ser capaz de crear ocasiones de peligro con asiduidad. Le costaba al cuadro que dirige Didier Deschamps tener continuidad en el juego hasta que llegó la inspiración de Nkunku. El delantero que milita en el AC Milan se inventó un derechazo para poner las tablas en el marcador y fue inalcanzable para el portero islandés (1-1).

Despertó Francia a raíz de este tanto, y rápidamente fue capaz de darle la vuelta por completo al partido. Akliouchepuso un medido centro tras u bonito control orientado y Mateta empujó el balón al fondo de la red (1-2). Pero poco duró la alegría a los franceses, ya que unos minutos después Islandia empató el encuentro a través de Hlynsson tras otro despropósito defensivo galo (2-2). Tropiezo de los galos en tierras islandesas.