Francia se dispara al pie con Luis Enrique

Luis Enrique es, sin duda, el máximo favorito para ganar el premio al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro. La temporada pasada ganó la Ligue 1, algo habitual, también la Copa de Francia, título para el que también siempre parten como favorito, y la Champions por primera vez para el PSG. El conjunto parisino de capital catarí, además, llegó a la final del Mundial de Clubs y, por si fuera poco, ya es campeón de la Supercopa de Europa. Acabó la temporada con cinco títulos, un registro inédito en la historia del fútbol francés y que muy pocas veces ha pasado en la historia del fútbhol mundial. Luis Enrique ha logrado convertir un grupo de egos a un equipo armonioso y ganador.

Sus credenciales, pues, son extraordinarias y, pese a que técnicos como Hansi Flick completaron una temporada espectacular, lo más lógico, lo que parece inevitable es que el entrenador asturiano se convierta en el mejor entrenador del mundo según 'France Football'. La gala se celebra este lunes en el Teatro de Chatelet de París a partir de las 21 horas. Hasta ahí, todo bien. El problema es que la organización de la Ligue 1 ha decidido programar a la misma hora de la gala la celebración del partido entre el PSG y el Marsella por alerta de tiempo extremo en la ciudad del sur de Francia. El partido estaba previsto para esta noche a las 20.45 horas, pero se suspendió: "El partido ha sido aplazado debido a la posibilidad de fuertes lluvias con importantes riesgos de escorrentía urbana en el Vélodrome, con capacidad para 65.000 personas y previsto para estar abarrotado", dijo el comunicado.

A la misma hora

El partido ha sido programado para la noche del lunes a las 20.00 horas... ¡una hora antes de la celebración de la gala del Balón de oro! Una locura teniendo en cuenta que la gala es el acontecimiento futbolístico mundial más importante del país. Así pues, la Liga1 no ha tenido la sensibilidad para aplazar este encuentro para otra hora para que no se hiciera competencia directa con la gala. Es el partido más importante de la temporada con el acontecimiento más trascendente.

Esta locura provocará que Luis Enrique no pueda acudir a la gala porque estará en Marsella. Ni tampoco, por ejemplo, Vitinha, jugador que está destinado a acabar entre los cinco primeros.

Francia se hace competencia a sí mismo y la Ligue 1, con su decisión, resta trascendencia a la gala. Una demostración de lo mucho que le queda a dicha competición.