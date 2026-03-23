Francia ya conoce la decisión de Zidane

"Hay que saber decir basta". Con esta frase, Didier Deschamps confirmó a principios de 2025 que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será su última cita como seleccionador de Francia, abandonando el cargo tras 14 años en el mismo desde que estuviera al frente del equipo en la Eurocopa de 2012. A su paso deja la conquista del Mundial de Rusia 2018, la Eurocopa de 2016 y un vacío enorme en el banquillo de la absoluta gala, mismo que parece ya tener asegurado un nombre para llenarlo.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia / EFE

Porque la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección francesa después del la Copa del Mundo va tomando forma poco a poco. Aunque todavía no existe confirmación oficial, las palabras del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, apuntan claramente en esa dirección.

Mientras diversos medios informaban sobre contactos entre el ex técnico del Madrid y la FFF, Diallo afirmó en una entrevista publicada este lunes en 'Le Figaro' que ya sabe quién sustituirá a Didier Deschamps, quien ha decidido dejar el cargo tras el Mundial.

"Después del Mundial"

Aunque evitó dar el nombre del futuro seleccionador, el hecho de reconocer que ya lo conoce respalda las informaciones que sitúan a 'Zizou' como principal candidato y sugiere que las conversaciones han avanzado de forma positiva.

Hasta ahora, el máximo responsable de la FFF había preferido no dar pistas sobre el relevo en el banquillo de los ‘bleus’, en señal de respeto hacia Deschamps y para no interferir en su trabajo antes del torneo. Sin embargo, en su charla con 'Le Figaro' dejó entrever algo más: “Sí, sé quién es”. Al ser cuestionado directamente por Zidane, se limitó a sonreír y responder: “Les invito a comprobarlo después del Mundial”.

Zinedine Zidane durante su última etapa en el Real Madrid / EFE

“La selección francesa está entre las mejores del mundo y no puede estar en manos de cualquiera. Debe contar con un perfil muy completo y con el respaldo de la afición”, añadió.

El ex entrenador del Madrid pretende contar con un equipo técnico más amplio que el de Deschamps, liderado por David Bettoni, y ese ha sido uno de los puntos clave en las conversaciones, según desveló EFE.

Diallo también indicó que ha recibido menos de cinco candidaturas, todas ellas de técnicos franceses. La prensa del país coincide en señalar que las negociaciones con Zidane llevan semanas en marcha.

El entrenador marsellés se encuentra en calidad de agente libre tras salir del Real Madrid en verano de 2021. Desde entonces, su nombre se ha vinculado no solo a un regreso al banquillo merengue, sino también al destino de la selección francesa cuando Deschamps decidiera dar un paso al costado. Como futbolistas ambos conquistaron el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000, y la FFF se asegurará de pasar el testigo a un nombre que garantice la continuidad del proyecto ganador de Didier.