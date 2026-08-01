Francia cambia su escudo para dar paso a la nueva era

La Selección de Francia viene de vivir de la mano de Didier Deschamps uno de los ciclos más exitosos de toda su historia, al conquistar desde que llegara el técnico en 2012 hace ya 14 años una Copa del Mundo de la FIFA y una Nations League, además de alcanzar otra final del Mundial y una final de la Eurocopa en 2016. No obstante, todas las etapas terminan y ahora es turno de la era de Zinedine Zidane, quien ha asumido las riendas del proyecto galo hasta 2030.

Por si el cambio de director técnico no fuera suficiente indicativo de los cambios en 'Les Bleus', la selección francesa ha anunciado que también modifica el diseño de su escudo, en un cambio anunciado este miércoles a través de sus redes sociales, a través de un vídeo que repasa todas las modificaciones.

El nuevo escudo de Francia, al detalle

A simple vista, el cambio más visible en el nuevo emblema es cómo el color dorado pasa a ser mucho más predominante, ganando peso respecto al blanco, que desaparece completamente del logo. De hecho, el tradicional gallo pasa a ser de color dorado, además de dejar de mirar hacia su derecha para observar hacia la izquierda. Otro aspecto que destaca es la eliminación del hexágono que rodeaba el escudo, mientras que las dos estrellas conseguidas tras ganar las ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA en 1998 y 2018, respectivamente, se mantienen intactas.

Además, el diseño del gallo pasa a ser más detallado y se destaca más la palabra 'FRANCE', la cual se escribe en una tipografía más llamativa. Así mismo, las siglas de 'FFF', correspondientes a la 'Fédération Française de Football' (Federación Francesa de Fútbol), dejan de aparecer debajo de dicha palabra y pasan a estar arriba, aunque en proporción quedan bastante más pequeñas.

Según la propia Federación, la actualización trata de modernizar la identidad visual para entornos digitales, marketing y eventos, a la misma vez que crea un lenguaje gráfico unificado para todas las selecciones francesas, incluyendo tanto la femenina como las categorías inferiores.

A partir de ahora, será trabajo de Zinedine Zidane, su cuerpo técnico y los futbolistas que sean seleccionados intentar hacer que el nuevo escudo traiga buena suerte y sea reconocido por grandes éxitos, con el gran sueño de sumarle una tercera estrella en el Mundial de 2030. Eso sí, antes que soñar con la tercera estrella, los galos intentarán recuperar el trono en la Nations League de 2027 y sumar su tercera Eurocopa en 2028.