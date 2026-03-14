FÚTBOL INTERNACIONAL
En Francia atizan a Endrick: "El brasileño volvió a ser irritante"
El delantero cedido por el Real Madrid en el Lyon está firmando buenas cifras goleadoras, pero en Francia lo atizan por sus últimas actuaciones
Después de apenas gozar de oportunidades en el Real Madrid con Xabi Alonso en el primer tramo de temporada, Endrick y el club blanco decidieron que la mejor opción era una cesión para que el delantero brasileño pudiera tener más minutos, acumular experiencia al máximo nivel y demostrar todo el potencial que atesora.
No le faltaban propuestas interesantes a Endrick, pero finalmente escogió marcharse al Olympique de Lyon. Era una oportunidad para ganar protagonismo en un campeonato de menor nivel, pero muy atractivo y competitivo. Además, también iba a poder disputar competición europea, en concreto la Europa League, lo que suponía otro escaparate de primer nivel para el atacante brasileño.
Y lo cierto es que sus primeros partidos no pudieron ser mejores. El impacto de Endrick en el Olympique de Lyon fue espectacular: anotó en sus primeros encuentros y se convirtió rápidamente en un jugador muy importante dentro del esquema del equipo francés. Sin embargo, con el paso de las jornadas su protagonismo se ha ido diluyendo, o al menos esa es la sensación que empieza a instalarse en Francia.
Si nos centramos en sus números, Endrick ya ha conseguido alcanzar los seis goles y cuatro asistencias en once partidos disputados entre las diferentes competiciones. Estas cifras son más que positivas y, en ese sentido, las amplió en el último partido de Europa League contra el Celta, donde fue fundamental para empatar el encuentro con un disparo desde fuera del área.
A pesar de ese tanto, en Francia atizaron a Endrick por su partido y por las últimas actuaciones que viene firmando. En concreto, L'Equipe cargó duramente contra el jugador cedido por el Real Madrid al Lyon: “En la línea de sus últimas actuaciones, el brasileño volvió a ser irritante. Casi siempre mal colocado, también estuvo impreciso técnicamente. Un fuerte disparo que se fue desviado (minuto 30) antes de fallar un cabezazo (minuto 39). Su única acción positiva fue un centro magnífico para Yaremchuk (minuto 76)... Antes de aprovechar un grave error de manos del portero para marcar con la zurda (1-1, minuto 87). Insuficiente”.
Teniendo en cuenta sus números y estadísticas, no parece que Endrick se esté desenvolviendo a un nivel bajo en el Olympique de Lyon. Sin embargo, en Francia no perdonan una y, seguramente por las expectativas depositadas en él y por el potencial que se le atribuye, están siendo especialmente exigentes con el delantero brasileño. Por el momento, con sus luces y sombras, está demostrando que puede ser un delantero válido para competir al máximo nivel del fútbol europeo.
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