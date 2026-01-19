Francia alucina con Endrick: "Se le veía claramente superior al resto"

Se estarán tirando de los pelos en la capital... o no. Mientras el Real Madrid caía derrotado por segundo año consecutivo en Jeddah a manos del eterno rival, Endrick (Taguatinga, 2006) vivía un debut soñado con el Olympique de Lyon. Con 1-1 en el marcador, anotó el tanto que clasificaba al OL a los octavos de final de la Coupe de France. Sacó a pasear, en apenas 42 minutos, todo ese talento que se estaba desperdiciando en el conjunto blanco, donde sumó 100 minutos repartidos en tres partidos.

Fue decisivo en su presentación en sociedad. Su llegada había causado furor, no solo en Lyon, sino en todo el país. tras el ostracismo vivido en Madrid durante el primer tramo del curso, el brasileño se buscó la vida y tomó un vuelo a la tercera ciudad más poblada de Francia. Y no pudo tomar una decisión más acertada.

El delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, en foto de archivo. Mariscal / Mariscal / EFE

Iluminado

Partió como titular ante el Lille, como falso '9' en ese 4-4-2 que planteó Fonseca. Tuvo total libertad para flotar sobre el césped, aunque cayó constantemente al costado derecho, jugando a pierna cambiada para conducir, fijar rivales y buscar el disparo. Tanto el poste como el guardameta de 'Les Dogues' le negaron el gol, pero su insistencia finalmente obtuvo premio. En una acción de puro instinto de '9', convirtió el 1-2 definitivo que dio el pase a los octavos de final de la Coupe de France.

Para colmo, se lució en su estreno en el Groupama Stadium. Vital en el triunfo de 'Les Gones' ante el Brest, en el se apuntó una asistencia, dejó destellos de calidad muy interesantes que dejaron entrever que el brasileño va a ser clave en el tramo decisivo de la temporada. Se le ve hipermotivado, derrochando energía sobre el césped y absolutamente comprometido con un OL que agradece su llegada.

Endrick, una superestrella en Francia / @Endrick

En Francia están prendados de su fútbol. Y, para profundizar en su fenómeno, SPORT charló con Andrés Onrubia, corresponsal de 'AS' y de la 'Cadena SER' en París, quien está convencido de que brillará en el OL: "Lo que noto con Endrick es que ha llegado como una auténtica estrella", afirma. "En Francia, cuando un futbolista viene del Real Madrid —algo muy poco habitual, porque normalmente el camino es a la inversa— se le considera automáticamente una figura de primer nivel, un jugador de enorme talento", añade.

"Ha generado tanto interés que las publicaciones del Lyon en redes sociales batieron récords de interacción, alcanzando los 16 millones. Antes incluso de su debut ya se habían vendido 50.000 entradas para el partido del domingo (vs Brest), cuando la media habitual del Lyon ronda los 47.000 espectadores", detalla.

"Le ven como estrella"

"En el partido (ante el Lille), es verdad que Endrick no hizo un partidazo, pero en cada toque y en cada arrancada se le veía a un nivel claramente superior al del resto. En Francia se percibe como un fichaje extraordinario. El Lyon, por su situación económica, venía de un verano complicado en el que tuvo que vender a Mikautadze y Lacazette, sus dos delanteros, y estaba jugando con Satriano, un futbolista que no había llegado ni siquiera como suplente y cuyo rendimiento había sido bastante flojo", explica.

Endrick, que además fue elegido MVP ante el Brest, contó en una entrevista con 'MARCA' que "Florentino comprendió mi deseo de jugar partidos seguidos". Ahora, en Lyon, está en su elemento: ha encontrado su sitio.

"Le ven como una estrella. Es cierto que siempre existe la posibilidad de que no salga bien, pero la realidad es que el Lyon va líder en la Europa League, en Liga está bien posicionado y puede aspirar a entrar en la Champions. Además, la Copa de Francia no está dominada por el Paris Saint-Germain, así que también puede optar a ganarla. Endrick ha llegado, como él mismo dijo, para ganar títulos", concluye Onrubia.