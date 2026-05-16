¡Fracaso de Cristiano Ronaldo! El Al-Nassr cae en la final de la 'Europa League asiática'

Cuatro temporadas lleva Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Cuatro años en los que todavía no ha logrado alzar ningún título, en hasta 14 oportunidades perdidas. Y pese a que tiene la Liga Saudí a tiro a falta de una sola jornada, el portugués protagonizó este sábado su enésimo fracaso lejos de Europa.

Esta vez el drama llegó en competición internacional, puesto que el Al-Nassr cayó derrotado frente al Gamba Osaka de Japón en la final de la AFC Champions League Two, la segunda máxima competición del fútbol asiático, lo que vendría a ser la 'Europa League asiática'.

Es cierto que el conjunto de Riad se la juega el próximo jueves en la última jornada de la Liga Saudí, en la que una victoria le daría a Cristiano Ronaldo el primer título desde su llegada a Oriente Medio.

Le saca dos puntos al Al-Hilal de Benzema, que aplazó el pasado martes el alirón del Al-Nassr tras aprovechar un gravísimo error del portero Bento en el minuto 98 de partido.

Sea como sea, Cristiano Ronaldo tenía la oportunidad de redimirse este sábado en la final de la Champions League Two, que se disputaba en 'casa' ante su afición. Pero ni así.

Presentó el Al-Nassr un once plagado de estrellas que no fue suficiente para superar a un Gamba Osaka cuya mayor estrella es el turco Deniz Hummet, con pasado en la Ligue 2 y en la Liga de Suecia.

El feo gesto de Cristiano

Ni el talento de Joao Félix, ni el desequilibrio de Sadio Mané ni la contundencia defensiva de Iñigo Martínez -falló en su comunicación con Boushal en el gol rival-. Tampoco la electricidad de un Coman que entró en la segunda mitad. Nada de eso ayudó a un Cristiano Ronaldo que también pasó desapercibido en el Al-Awwal Park saudí y que protagonizó un gesto lamentable.

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El crack portugués se negó a recoger su medalla de subcampeón, segón informó 'Tiempo de Juego. Una decepción que deberá el luso aparcar en cuestión de horas, porque el próximo 21 de mayo, en cinco días, tendrá el Al-Nassr una nueva oportunidad de, por fin, conquistar un título.