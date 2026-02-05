FÚTBOL INTERNACIONAL
La fortuna que 'costó' la huelga de Cristiano Ronaldo: "Más de medio millón"
El astro portugués no sólo firmó una renovación en verano, sino un imperio
El futbolista del Al Nassr, que este miércoles cumple 41 años, es uno de los futbolitsas más ricos del planeta. El portugués alcanzó los 127 encuentros con el conjunto árabe, en los que ha anotado 111 goles y 22 asistencias. Cifras increíbles, a pesar de ser una liga fuera del 'top five'. Este verano, firmó su contrato hasta 2027, con una fortuna que alcanza los 1,1 mil millones de euros, según Forbes, en el que se convierte en el futbolista mejor pagado del mundo (237 millones de dólares al año).
El Al Nassr, le abonó 28,7 millones por firmar el contrato, (que sube a 44,6M en el segundo año si cumple objetivos), además de una serie de premios por objetivos: 9,4M si gana la Saudi Pro League, 7,6M por la Champions asiática y 4,7M más si es goleador del torneo.
Además también se llevó el 15% de propiedad del club (valuada en 38.7M), 94 mil euros por cada gol y 47 mil por asistencia (ambos aumentan un 20 % el segundo año), 70 millones garantizados en patrocinios y 4.7M en gastos de jet privado… pagados por el club. Una barbaridad.
Un conflicto con el Fondo de Inversión Saudí
Si hacemos los cálculos, Cristiano percibe 547.000 euros al día, y este fin de semana el portugués no participó en el encuentro del Al-Nassr frente al Al-Riyadh, en el que el conjunto amarillo se impuso por 0-1 con un tanto de Sadio Mané. Lo que comenzó como una ausencia sorprendente ante el Al-Riyadh se ha transformado en una crisis de Estado en el fútbol de Arabia Saudí. Por lo tanto, el Al Nassr le estuvo pagando medio millón de euros al portugués por no jugar.
La relación entre Cristiano Ronaldo y el Fondo de Inversión Pública (PIF), el brazo ejecutor que controla a los cuatro grandes clubes del país, está más rota que nunca. Sin embargo, no hay ánimo de celebraciones en el entorno del luso. Se espera que en los próximos días comunique su decisión definitiva, un veredicto que marcará un antes y un después en su aventura en el desierto. Pese a que el compromiso de Cristiano en los entrenamientos, bajo las órdenes de Jorge Jesus, sigue siendo impecable, su guerra es de despachos, no de césped.
El movimiento que ha colmado la paciencia del portugués ha sido el “trasvase” de Karim Benzema. El delantero francés dejó el Al-Ittihad para reforzar al Al-Hilal, gran dominador y máximo rival del Al-Nassr en la lucha por el título. Para Cristiano, este reparto de cromos orquestado por el PIF es la prueba definitiva de que existe un trato de favor político y económico que deja a su equipo en una clara inferioridad estratégica.
