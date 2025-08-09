'Fórmula Lewandowski' con Harry Kane

Nadie puede negar que Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros centro de la última década. El nueve polaco brilló en su amplia etapa en el Bayern de Múnich y, aunque algunos dudaron de su fichaje debido a su edad, también está demostrando en el FC Barcelona su enorme talento y su inagotable olfato goleador. Sin ir más lejos, en la pasada temporada como azulgrana logró ver portería en 42 ocasiones, además de repartir tres asistencias. Números brutales.

Echando la vista atrás, si nos centramos en su andadura en Múnich, Lewandowski logró ser con regularidad convertirse en uno de los máximos goleadores de la temporada. Las cifras, entre las diferentes competiciones disputadas con los bávaros, son prácticamente insuperables. En 375 partidos con la camiseta muniquesa, el internacional polaco perforó en hasta 344 ocasiones la portería contraria. Casi Nada.

DAZN Football

Por ello, la salida de Lewandowski del Bayern de Múnich provocó un enorme vació que el club intentó paliar sin éxito con la llegada de Sadio Mané procedente del Liverpool. Aunque era un excelente jugador, el atacante senegalés no era un '9' clásico y pasó con más pena que gloria en el 'gigante' alemán hasta salir tan solo un año después de su aterrizaje dirección al Al Nassr de Arabia Saudí en un traspaso de más de 30 millones de euros.

En cambio, el Bayern sí encontró el recambio natural de Lewandowski con Harry Kane. El delantero inglés llegó a Múnich en el verano de 2023 desde el Tottenham a cambio de cerca de 100 'kilos', en el que se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga. Pero, pese al elevado precio, esta incorporación ha valido la pena. En su primer año, el internacional con Inglaterra firmó 44 goles en 45 partidos, mientras que el curso pasado firmó 41 goles en 51 encuentros.

Harry Kane celebra su gol ante el Bayer Leverkusen en el partido de la UEFA Champions League entre Bayer Leverkusen y Bayern Munich / EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Es evidente que, con estas cifras, el Bayern de Múnich se encuentra más que satisfecho con la fuerte apuesta que realizó hace dos veranos en el mercado. Hasta la fecha, el rendimiento de Harry Kane en el equipo bávaro ha sido sobresaliente, pero también es verdad que la edad cada vez pesa más en un fútbol físico y el inglés ya tiene 32 años.

No hay ninguna duda con Kane de cara al próximo curso, en el que cuenta como eje principal del ataque para el técnico Vincent Kompany. Sin embargo, en Alemania señalan que el Bayern estaría planeando vender al inglés el próximo verano, cuando tan solo le quede un año de contrato por delante. Ya con su fichaje amortizado, los bávaros todavía podrían hacer algo de caja con su venta.

De esta manera, Harry Kane saldría al mercado con 33 años y con tan solo un año de contrato por delante, pero con un gran cartel en el panorama europeo en una fórmula muy parecida a la salida de Lewandowski al FC Barcelona en 2022.