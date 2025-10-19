Forlán, hospitalizado con tres costillas rotas y un neumotórax

Diego Forlán, exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal, entre otros, sufrió este finde semana un importante accidente disputando un partido de fútbol en la Liga Universitaria para mayores de 40 años. El uruguayo, que juega con el equipo de categoría amateur Old Boys, terminó hospitalizado en el partido contra el Old Christians.

En unas palabras del propio Forlán a 'El País de Montevideo', el exinternacional con Uruguay confirmó que acabó con tres costillas rotas y un pequeño neumotórax en el pulmón por el percance vivido. "Me van a ingresar y poner un caño para drenar. Me quedo ingresado hasta el martes. En 20 años de profesional nunca me pasó esto", explicó.

Forlán cayó al suelo tras intentar un remate y, en sus declaraciones, eximió de culpa a su rival: "Yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y veo que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle. Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca, pero fue la jugada, no tuvo culpa. La verdad que no tuvo culpa y ahí es donde yo quedo desequilibrado, me desequilibra y quedo en el aire. Y la mano me queda ahí, como que no puedo sacar la mano para apoyarme y caigo como una bolsa de papa".

"La mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas. Y ahí cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodo la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital", aclaró el uruguayo.

En lo puramente deportivo, el equipo de Forlán terminó ganando 4-1 al Old Christians para mantenerse líder de su zona en el campeonato.