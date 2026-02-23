Fonseca reprimirá a Endrick: "Hablaré con él sobre qué necesita mejorar"

Endrick volvió a vestirse la camiseta del Olympique de Lyon este domingo tras cumplir su partido de sanción por expulsión. El brasileño, cedido por el Real Madrid, disputó los 90 minutos en la derrota de su equipo ante el Estrasburgo en la jornada 23 de la Ligue 1 McDonald's (3-1), su primera derrota desde que está en Francia.

Tras el partido, su técnico, Paulo Fonseca, habló sobre el rendimiento del equipo y, en especial, mencionó el nombre del delantero.

"No quiero individualizar. Creo que, en general, los jugadores no hicieron un buen partido. Hablaré con Endrick sobre qué necesita mejorar, qué necesita hacer para encontrar soluciones en estas situaciones. Pero así suelo hacerlo en cada partido. Los jugadores rindieron a un nivel similar, diferente al que hemos mostrado hasta ahora", dijo en declaraciones a los micrófonos de Ligue 1+.

Paulo Fonseca durante un partido del Olympique de Lyon ante el Go Ahead Eagles / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

El entrenador portugués reconoció que el Racing Stasbourg fue mejor equipo: "No hay que dramatizar. Enhorabuena al Estrasburgo, fueron mejores que nosotros, se merecieron la victoria, sobre todo en la primera parte. Jugaron con una intensidad, una agresividad y una velocidad diferentes. Para mí, es fácil de explicar. Esto es fútbol. Hoy jugamos contra un gran equipo, con buenos jugadores que jugaron mejor que nosotros".

El Lyon acabó así con la racha de 13 partidos seguidos ganando. Endrick, por su parte, jugó este partido de extremo derecho y no firmó su mejor partido con 'Les Gones'.

"Hicimos ajustes en defensa, porque los primeros minutos fueron complicados", añadió Fonseca. "Encontraban espacios en nuestra línea defensiva y en el centro del campo. Después, conseguimos restablecer un mejor equilibrio, pero era difícil jugar con una desventaja de dos goles. Reaccionamos bien en la segunda parte. Tuvimos la oportunidad de empatar, pero entonces les pitaron un penalti y el partido se acabó".