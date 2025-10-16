Florian Thauvin, el regreso de un campeón del mundo al fútbol francés

A sus 32 años, Florian Thauvin está viviendo un inicio de temporada de ensueño. Tras pasar por México e Italia, el delantero francés ha decidido volver este verano a su país y enfundarse la camiseta del RC Lens. Campeón del mundo con Francia en 2018, el ex del Marsella ha anotado dos goles en los siete partidos que ha disputado en lo que va de temporada. Este buen rendimiento le ha servido para coronarse como mejor jugador del mes de septiembre de la Ligue 1 y ser convocado por Didier Deschamps para los partidos ante Azerbaiyán e Islandia de las eliminatorias de la Copa del Mundo.

De Orleans al estrellato en Marsella

Nacido el 26 de enero de 1993 en Orleans, a 132 kms al sur de París, el 10 del Lens comenzó a jugar en equipos locales antes de unirse al Grenoble Foot 38, donde debutó profesionalmente en 2011. Tras la quiebra del club, su talento llamó la atención del SC Bastia, con el que conquistó la Ligue 2 en 2012 y se reveló como una de las grandes promesas del fútbol francés. Un año más tarde y de la mano de Frédéric Hantz, entrenador del Bastia del momento, fue elegido Mejor Jugador Joven de la Ligue 1, despertando el interés de los grandes equipos del país.

En 2013, tras una breve disputa con el Lille, con quien había firmado inicialmente, Thauvin acabó recalando en el Olympique de Marsella, que desembolsó catorce millones de euros por su traspaso (doce más dos en variables). Con la camiseta del OM vivío los mejores años de su carrera y disputó más de ocho temporadas, interrumpidas solo por un breve paso por el Newcastle United, con el que apenas jugó 568 minutos.

Florian Thauvin apunta a titular en ataque frente al Mónaco / Zeta

Thauvin se convirtió en ídolo del Velódromo gracias a su zurda, sus goles y su entrega en el campo. Su mejor temporada fue la 2017/2018 bajo el mando de Rudi Garcia, en la que anotó 26 goles y repartió 17 asistencias en 54 partidos. Además, fue nominado mejor jugador del año de la Ligue 1 y llegó la final de la Europa League, que acabó perdiendo contra el Atlético de Madrid por 0-3 con goles de Griezmann y Gabi. El de Orleans es el décimo jugador con más apariciones en la historia del Marsella (281); el octavo máximo goleador del club (81), por delante de leyendas como Dimitri Payet; y el segundo con más pases de gol (61).

Ganador de la Copa Mundial 2018

Su gran rendimiento lo llevó a ser convocado por Didier Deschamps para el Mundial de Rusia 2018, donde formó parte del plantel campeón del mundo, aunque no tuvo mucha participación, apenas jugo unos minutos frente a Argentina. Sin embargo, la medalla de oro fue la gota que colmo el vaso de una temporada excelente.

Thauvin se abraza con Mbappé antes de saltar al campo en su lugar / Zeta

Además, Thauvin también ha sido campeón de la Copa del Mundo Sub-20 en 2013 y ha representado a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, en los que el rendimiento de los galos dejó mucho que desear y quedaron fuera en la fase de grupos.

De erasmus en México

Después de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de 2019-2020, Thauvin decidió emprender una nueva etapa y, en 2021, sorprendió al mundo del futbol al fichar por los Tigres UANL de México, donde compartió vestuario con su amigo y compatriota André-Pierre Gignac. El club mexicano presentó al campeón del mundo como uno de los fichajes más importantes de su historia.

Sin embargo, su debut con los Tigres fue algo accidentado, ya que fue expulsado en su primer encuentro. No obstante, el delantero no tardó en dejar muestras de su calidad técnica en la Liga MX. Con los auriazules disputó 38 partidos en los que anotó ocho goles y repartió cinco asistencias antes de que, en enero de 2023, el club le rescindiera el contrato debido al cupo de extranjeros.

Resurgir en Italia y vuelta a casa

En enero de 2023, tras su salida de Tigres, Thauvin fichó por el Udinese Calcio. En Italia encontró estabilidad y recuperó su mejor nivel. Fue nombrado capitán del equipo, asumió el mítico dorsal 10, de la leyenda bianconeri Di Natale, y cerró la temporada 2024-2025 con ocho goles y tres asistencias, sus mejores números desde su etapa en Marsella. Su liderazgo y rendimiento lo convirtieron en pieza clave del conjunto dirigido por Kosta Runjaić.

Pese a haber renovado con los udineses hasta 2026, el delantero francés ha sido traspasado este verano al RC Lens por seis millones de euros. Desde su llegada, Thauvin ha sido una figura clave en el esquema del club artésien. Anotó su primer gol en la tercera jornada del campeonato liguero ante el Stade Brestois y hizo lo propio ante su 'exequipo', el Lille, en el clásico del norte.

En su vuelta con 'Les Bleus', en la victoria 3-0 ante Azerbaiyán, anotó a los 70 segundos de ingresar al terreno de juego, sellando un retorno soñado. También contó con minutos en el partido contra Islandia, en el que Francia no pasó del empate a dos y en el que él formó parte del once titular.