A Florentino se le cae un fichaje galáctico

El Real Madrid necesita un golpe de efecto de cara al próximo verano. La temporada no está transitando por los derroteros que pretendía Florentino Pérez cuando contrató a Xabi Alonso, al que se veía como el salvador de un vestuario necesitado de mano dura tras el último año de Carlo Ancelotti, saldado con un único título: la Copa Intercontinental de la FIFA.

Con la continuidad de Álvaro Arbeloa en el alero y a falta de confirmar si llegará o no un nuevo entrenador, Florentino Pérez prepara la chequera para realizar una gran inversión y sanear una plantilla que está rindiendo por debajo de lo previsto.

Enzo se descarta

En los últimos días se habían revitalizado los rumores de un posible fichaje galáctico, un futbolista diferencial para reforzar el centro del campo, uno de los puntos débiles del Real Madrid desde la marcha de factótums como Toni Kroos o Luka Modric. En Inglaterra situaban en la órbita merengue a un viejo anhelo del club: Enzo Fernández. El argentino, sin embargo, no parece por la labor de cambiar de colores, tres temporadas después de su multimillonario fichaje por el Chelsea, que pagó 120 millones al Benfica en 2023.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

En una entrevista concedida a 'Sky Sports', el campeón mundial con Argentina en 2022 juró amor, a corto plazo, a los 'blues' y afirmó que todavía tiene cuentas pendientes en Stamford Bridge. "Quiero ganar títulos con el club porque eso es lo que demanda este club. Estoy muy conectado con el club y me siento muy bien, así que espero ganar muchos títulos aquí. Estoy muy agradecido por los tres años que llevo aquí. Hemos ido de peor a mejor y estar hoy aquí me hace muy feliz", indicó el internacional con la Albiceleste.

Temporada prolífica

Enzo Fernández está completando una de sus mejores temporadas desde que aterrizó en Europa procedente de River Plate. El centrocampista ha sumado ya ocho goles con el Chelsea, siendo el segundo mejor realizador del equipo del suroeste de Londres, una diana por detrás del brasileño Joao Pedro.

Noticias relacionadas

Enzo Fernández no quiere moverse de Stamford Bridge / EFE

El Chelsea ha encontrado la estabilidad después de la destitución de Maresca a primeros de año. Desde la marcha del italiano, los 'blues' no conocen la derrota en cuatro partidos -un con Calum McFarlane y tres con Liam Rosenior-. Enzo Fernández se ha beneficiado del relevo del banquillo, desplazándose desde la mediapunta a una posición más retrasada, donde puede generar más fútbol y pisar área desde segunda línea.