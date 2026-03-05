Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

Flamengo ya tiene al sustituto de Filipe Luís

Flamengo, campeón de la Libertadores, contrató a Leonardo Jardim como nuevo técnico hasta 2027, tras la destitución de Filipe Luís por los malos resultados obtenidos en la temporada

Filipe Luís, destituido del Flamengo

Filipe Luís, destituido del Flamengo / EFE

EFE

Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, anunció este miércoles la contratación del técnico portugués Leonardo Jardim hasta diciembre de 2027, tras el despido de Filipe Luís. Jardim, nacido en Venezuela hace 51 años pero criado en Portugal, ya realizó hoy mismo su primer entrenamiento con el equipo de Río de Janeiro.

Antes del Flamengo, el técnico comandó al Cruzeiro entre febrero y diciembre del año pasado, cuando decidió renunciar por cuestiones personales. Además, Jardim ha estado al frente del Al Hilal de Arabia Saudí, del Al Rayyan de Qatar y del Mónaco, el equipo al que más tiempo entrenó.

Su predecesor, el exjugador del Atlético de Madrid Filipe Luís, fue despedido el martes ante el descontento de la cúpula directiva con el mal desempeño registrado en el inicio de la temporada. En menos de un mes, el conjunto dejó escapar dos finales: perdió la Supercopa de Brasil ante el Corinthians y la Recopa Sudamericana contra el Lanús argentino.

En la Liga, Flamengo va en undécimo lugar de la clasificación, al sumar apenas una victoria en los últimos tres partidos. Con todo, el ya exentrenador cosechó un total de cinco títulos en su etapa al mando, incluidos la Copa Libertadores y la Liga brasileña del año pasado.

