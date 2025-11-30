El Flamengo, el quinto clasificado para el Mundial de Clubes FIFA 2029

El Flamengo hizo historia este sábado en Lima. Ganó 0-1 al Palmeiras, con un tanto del central Danilo y conquistó la tercera Copa Libertadores desde 2019, en la etapa más dorada de su existencia, incluso superando la de Zico en la década de los 80 del siglo pasado, y tuvo el privilegio de convertirse en el primer club brasileño en alcanzar un póker de títulos.

El incontestable triunfo continental de los cariocas, dirigidos por el excolchonero Filipe Luís, permite a los clubes brasileños igualar a los argentinos en el palmarés de la competición con 25 conquistas. Los clubes 'canarinhos' llevan siete títulos consecutivos, lo que es un hecho inédito: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

Ganar la Copa Libertadores permite al Flamengo, en primer lugar desde el punto de vista cronológico, jugar, este mes de diciembre, la fase final de la Copa Intercontinental en Qatar, donde el PSG, como vencedor de la última Champions League, tiene plaza garantizada para la gran final, programada para el día 17. Los brasileños se medirán al Cruz Azul en los cuartos de final.

A principios de 2026, el Mengão tendrá la opción de conquistar un nuevo título internacional: la Recopa Sudamericana, donde jugará una final con ida y vuelta ante el Lanús, recién campeón de la Copa Sudamericana, tras superar en los penaltis al Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli.

Todavía hay más. El Flamengo es el primer club sudamericano en tener el pasaporte sellado para participar en la segunda edición del Mundial de Clubes de la FIFA, que se jugará en 2029, en una sede aún no definida. Cuatro países ya han comunicado al máximo organismo del fútbol mundial su interés por albergar el torneo: España, Marruecos, Qatar y España.

Con el Flamengo, ya son cinco los equipos confirmados para esta nueva edición y corresponden a los campeones continentales de 2025 de las principales regiones del planeta. Aparte de los cariocas, se trata del PSG (campeón de la Champions League), los mexicanos del Cruz Azul (campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf), los sauditas del Al-Ahli (campeón de la Liga de Campeones de Asia) y los egipcios del Pyramids (campeón continental de África).

La FIFA no se ha manifestado sobre si el Chelsea, como campeón de la primera edición, tiene una plaza garantizada para 2029. El resto de clasificados saldrán dependiendo del desempeño en los correspondientes torneos continentales entre 2025 y 2028.