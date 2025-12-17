El Flamengo echa raíces en Barcelona: "Nos quedamos despiertos hasta las 5:00AM para verlo"

8.521 kilómetros es la distancia que separa al punto más céntrico de Río de Janeiro con su equivalente en la ciudad de Barcelona. Pero se necesita mucho más que simple espacio para romper los hilos del amor. Los que unen a cada aficionado del 'Consulado Fla Barcelona Oficial' con su amado Flamengo, vigente campeón del Brasileirao, de la Copa Libertadores y finalista de la Copa Intercontinental que disputarán ante el PSG este miércoles (18.00h). Desde la capital de Catalunya, la peña del equipo carioca mantiene su pasión como si estuvieran a los pies del Maracaná.

Los aficionados del Flamengo en Barcelona, miembros del 'Consulado Fla' / CONSULADO FLA BARCELONA OFICIAL

“Seguir al Flamengo desde Barcelona no es fácil, especialmente por la diferencia horaria. Muchos partidos empiezan a las 2 de la madrugada, lo que hace que verlos sea un verdadero desafío”, explica a SPORT Joao Ferraz, miembro del 'Consulado' -como se le conocen a las peñas en Brasil-. "No es común encontrar bares o restaurantes que transmitan partidos de fútbol brasileño, incluso cuando se juegan en horarios más accesibles, pero la pasión por el Flamengo es algo que llevamos dentro desde pequeños".

Esta parcialidad rojinegra tuvo su génesis hace más de un lustro: "Fue en 2019, cuando el Fla llegó a la final de la Libertadores después de 38 años sin lograrlo. En ese momento, un grupo de aficionados se unió para ver los partidos juntos, y fue entonces cuando surgió la idea de formalizar un 'Consulado oficial', reconocido por el club. La iniciativa fue una mezcla de espontaneidad y la necesidad de organizar a una comunidad de flamenguistas en la ciudad".

Joao, naturalmente, hace grandes esfuerzos para mantener viva la llama: "Aunque estemos lejos, esa pasión no desaparece: al contrario, nos impulsa a seguir apoyando al equipo y a vivir cada partido con la misma intensidad. Es esa conexión la que nos lleva, por ejemplo, a quedarnos despiertos hasta las cinco de la mañana para ver un partido del Flamengo, aun sabiendo que al día siguiente hay que levantarse temprano para ir a trabajar. La pasión por el Flamengo es lo que mueve y atrae a la gente al Consulado, y no al revés".

ANGUSTIA CONTINENTAL... DESDE EL MÓVIL

No se pueden quejar en el 'Consulado' esta temporada: firmaron el doblete de liga y Libertadores. Ahora la lucha será ante el PSG de Luis Enrique por la Intercontinental. "Fue una temporada increíble para nosotros. No solo ganamos la Copa Libertadores ante Palmeiras y el Brasileirao, sino que además nos convertimos en el club brasileño con más Copas Libertadores de la historia, lo que hizo que la celebración fuera todavía más especial", explica Joao.

El camino a esa conquista continental fue muy especial para el 'Consulado': "Hubo muchas reuniones de madrugada para ver los partidos, celebrando cada fase que íbamos superando en la competición. Recuerdo especialmente la semifinal contra Racing en Argentina: en los minutos finales del partido, a las cinco de la mañana en Barcelona, se cayó la señal de televisión y tuvimos que terminar de verlo en el móvil de uno de los socios del consulado. Estábamos jugando con un hombre menos y con solo un gol de ventaja, así que nada estaba definido. Imagínate la tensión de vivir un momento así en una pantalla de apenas 6 pulgadas".

Los aficionados del 'Consulado' se quedaron sin TV y tuvieron que recurrir al móvil / CONSULADO FLA BARCELONA OFICIAL

Para la cita ante los franceses, Joao confía plenamente en Filipe Luis: "Es un entrenador diferente, muy inteligente, que se ha ganado la confianza del club, de la afición y del vestuario. Ha aprendido mucho del fútbol europeo y no se intimida frente a los grandes equipos del continente. Ya lo demostró en el Mundial de Clubes, cuando vencimos al Chelsea por 3-1. Además, se trata de un partido único, y en ese contexto todo es posible. Creo sinceramente que el Flamengo llega en uno de sus mejores momentos para competir y aspirar a ganar esta competición, que para nosotros en Latinoamérica tiene un valor enorme".