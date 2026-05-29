Fiscales de EE.UU. investigan a la FIFA por "prácticas engañosas" con las entradas del Mundial

A menos de dos semanas para que inicie el Mundial, las fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, Letitia James y Jennifer Davenport, abrieron una investigación a la FIFA por los desorbitantes precios de las entradas para el torneo.

Desde el inicio de venta de entradas, los precios han sido un tema que ha hecho enfadar a los aficionados, pero más aún lo han sido las prácticas de la FIFA, motivo por el cual es investigada, para saber si "tomó ventaja" de los aficionados con falsas demandas de boletos para inflar los precios y obtener mayor beneficio.

"Nadie debería ser manipulado para que pague precios desorbitantes por un asiento y los aficionados deberían de poder confiar que los boletos que compren son los que recibirán", declaró en el comunicado la fiscal Davenport.

La investigación es la última nueva en la novela que ha sido la previa al Mundial. Aficionados que compraron sus entradas durante la primera fase de venta exhibieron a la FIFA al mostrar que redistribuyó las secciones de los estadios, por lo que hay quienes pagaron un boleto para estar cerca del campo y terminaron con uno totalmente alejado.

Aficionados estadounidenses reunidos durante la presentación de la convocatoria para el Mundial / EFE

"Las denuncias sobre la conducta de la FIFA, violando la Ley de Protección al Consumidor, incluyendo información engañosa a los aficionados sobre la ubicación de los asientos e inflando artificialmente los precios, son preocupantes", agregó Samuel A.A. Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador.

Como apunta el comunicado, la tarifa dinámica -- regulada en base a la demanda de cada partido -- , así como la falsa demanda de entradas y comentarios públicos del presidente del organismo, Gianni Infantino, habría propiciado el incremento promedio de los precios un 34% para al menos 90 de los 104 partidos del torneo.

"Estamos comprometidos a realizar una intensa investigación del comportamiento de la FIFA. Es un honor albergar la Copa del Mundo, pero el evento no es una invitación a explotar a nuestros habitantes y visitantes", agregó Davenport.

Gianni Infantino (der.) entregó al presidente de EE.UU., Donald Trump, una entrada conmemorativa para la final del Mundial / EFE

Términos y condiciones

Dado que los términos y condiciones al comprar los boletos sí señalan que los asientos pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso, esta invetigación no busca resolver estas acusaciones de los aficionados, si no investigar si las ventas se hicieron con prácticas engañosas.

"Es lo que llamamos 'tácticas de miedo' para crear demanda de una entrada y decirle a la gente que tienen que pagar el alto precio, porque si no se perderán de este evento único en la vida. El problema es que los aficionados no tienen oportunidad de saber si es cierto", compartió Derek Howard, abogado de la Universidad de San Francisco al medio estadounidense NPR.

Investigados de costa a costa

Mientras que la investigacón de las Fiscalías Generales de Nueva York y Nueva Jersey buscará atender puntualmente las ventas de entradas en estos estados -- buscando repercusiones que apliquen también en el resto del país -- , no son las únicas que han manifestado inconformidad.

El fiscal general de California, Rob Bonta, envió también un mensaje a la FIFA "solicitando información" para evaluar las "prácticas engañosas" realizadas, alertando que pudieron haber violado las leyes californianas.

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Con la citación de las fiscalías de N.Y.-N.J., el máximo organismo regulador del fútbol estará obligado a presentar información interna que permitirá evaluar cuál será el siguiente paso en un caso que seguramente continuará incluso finalizada la Copa del Mundo.