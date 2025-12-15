La Fiorentina se hunde: al borde del abismo y 'Silenzio Stampa' como remedio

La Fiorentina preocupa, y mucho. El equipo aún no conoce la victoria en liga y es colista con 6 puntos, a 8 de la salvación. El domingo perdió en casa un duelo directo ante el Hellas Verona (1-2), regalando tres puntos vitales a un rival también inmerso en la lucha por no descender.

La situación es desesperante para un conjunto que el curso pasado acabó sexto y que disputa la Conference League, competición en la que ha llegado a dos finales en los últimos años. Un equipo que debería aspirar a mucho más con una plantilla más que decente, con nombres como De Gea, Kean, Dzeko, Fagioli o Gosens, quienes están cavando su propia tumba.

Inestabilidad en los banquillos

El barco viola empezó a tambalear a finales de la pasada temporada con la destitución de Raffaelle Palladino tras tensiones con la directiva, especialmente con el director deportivo Daniele Pradè. Su contrato fue rescindido apenas semanas después de haber sido renovado hasta 2027, un premio merecido por los buenos resultados deportivos.

Su sustituto fue Stefano Pioli, una apuesta firme por el técnico que ganó el 'Scudetto' con el Milan en la 21/22. Sin embargo, duró poco: fue cesado a principios de noviembre tras diez partidos sin ganar. Paolo Vanoli, ex del Torino y Venezia, ocupa ahora el cargo, pero la historia sigue igual. Un equipo sin ideas ni rumbo, incapaz de ganar.

La decepción de los jugadores de la Fiorentina después de perder en casa / Marco Bucco / LAP

El bajo rendimiento de los delanteros

Otro de los grandes problemas es la falta de puntería de la delantera, muy por debajo de lo esperado. Roberto Puiccoli, fichaje estrella del verano procedente del Cagliari por 25 millones, no ha rendido y apenas suma un gol en liga.

Moise Kean, más contrastado en la élite, es el delantero titular, pero esta temporada los goles no llegan. Anotó 25 tantos el curso pasado; en el actual solo lleva dos, muy lejos del ritmo que tanto echa en falta la Fiore, auqnue la inestabilidad táctica tampoco ayuda al ex de la Juve.

Este verano, Dzeko llegó a Florencia como el delantero veterano que siempre te asegura goles, pero aún no se ha estrenado y solo ha sido titular en dos encuentros. Además, tras la derrota ante el AEK de Atenas, criticó públicamente a la afición por los abucheos, pidiendo más apoyo para los jóvenes. Días después, tras caer ante el Atalanta, tomó un megáfono para aclarar sus palabras y pedir de nuevo el aliento del público. Pero ese gesto podría costarle una multa de unos 20.000 euros y un partido de sanción, ya que el código de justicia deportiva italiana prohíbe "afrontar" a la afición de ese modo.

Las eternas obras del Artemio Franchi

El estadio de la Fiorentina parece un campo de obras desde febrero de 2024: bloques de hormigón, escombros por todas partes, zonas cerradas como la Curva Fiesole, uno de los corazones de los ultras, y una capacidad reducida que genera pérdidas millonarias. Todo ello ha creado un entorno deprimente, sin apoyo visual ni acústico, con aficionados dispersos en sectores provisionales y abucheos constantes que afectan directamente a la motivación del equipo.

Los aficionados de la Fiorentina en el Artemio Franchi / Marco Bucco/LaPresse / LAP

El retraso de las obras obliga a jugar en un estadio con visibilidad deficiente, ruido constante de maquinaria y restricciones de seguridad que limitan entrenamientos y preparación. La directiva culpa en parte a esa situación de la crisis deportiva: sin el "efecto local", la Fiore pierde duelos clave en casa y agrava su mala racha.

Encerrados en la Ciudad Deportiva: 'Silenzio Stampa'

La derrota de ayer ante el penúltimo clasificado ha sido el detonante definitivo. El equipo se ha encerrado en la Ciudad Deportiva, sin atender a los medios hasta nuevo aviso, en un intento desesperado por revertir la crisis.

Ningún conjunto ha logrado salvarse con tan pocos puntos a estas alturas de temporada. La Fiorentina ya no tiene margen de error: debe reaccionar de inmediato si quiere convertirse en la excepción a una estadística que hoy le condena.