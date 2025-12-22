La Fiorentina gana por primera vez esta temporada y los jugadores vuelven a casa por Navidad

El Fiorentina dio por terminada su concentración indefinida tras la victoria ante el Udinese (5-1), la primera de la temporada en Serie A, por lo que los jugadores volvieron a casa tras residir durante una semana en su ciudad deportiva para intentar minimizar una crisis sin precedentes.

Siete meses después de la última vez, la 'Fiore' volvió a ganar en Serie A. No lo hacía desde el pasado 25 de mayo, precisamente ante el Udinese. Y ante el mismo club, en la jornada 16 de esta campaña, llegó su primera alegría en una temporada negra.

Sigue siendo colista el combinado 'Viola', pero se quitó la losa de la victoria que tanto pesaba. Aprovechó la expulsión en el minuto 8 del meta nigeriano Maduka Okoye para dominar y golear en su estadio, un Artemio Franchi necesitado de una victoria.

La salvación está ahora a solo 5 puntos, los 14 que marcan Génova y Parma.

Después del partido, ningún jugador o miembro del cuerpo técnico compareció en rueda de prensa o ante televisiones con derechos, en una medida conocida en Italia como 'Silenzio Stampa' que pese a la victoria el club decidió mantener.

Sin embargo, tras la victoria, los de Paolo Vanoli pudieron volver a casa tras una semana concentrados en el Viola Park.

La emergencia, eso sí, se mantiene en Florencia, pues es el equipo más goleado del campeonato con 27 tantos en contra y solo cuenta con una victoria. El próximo duelo, ante el Parma, es fundamental para los 'Viola', ante un rival directo en la parte baja de la clasificación.