Finlandia, Suecia y Dinamarca elevan la presión contra Infantino: "El alma del fútbol no puede volver a ponerse en venta"

La crisis institucional que atraviesa la FIFA continúa generando movimientos en el fútbol europeo. Las federaciones de Finlandia, Suecia y Dinamarca han remitido este miércoles una carta al comisario europeo Glenn Micallef para trasladarle su “seria preocupación” por los últimos acontecimientos en el fútbol internacional y reclamar una mayor coordinación entre las instituciones europeas y las federaciones nacionales.

En el escrito, firmado por Ari Lahti, presidente de la Federación Finlandesa; Jesper Møller, máximo responsable de la Federación Danesa, y Simon Åström, presidente de la Federación Sueca, las tres asociaciones reivindican el Modelo Deportivo Europeo, basado en una estructura abierta, el mérito deportivo, la participación democrática y la solidaridad económica.

El principal foco de sus críticas vuelve a situarse sobre la FIFA. Las federaciones nórdicas aseguran haber denunciado en los últimos meses “deficiencias en la gobernanza, la transparencia y la toma de decisiones” dentro del organismo rector del fútbol mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA / -

El proyecto que encendió las alarmas

La carta hace una referencia especial a FIFA Forward Enterprise, el polémico proyecto que contemplaba la entrada de inversores privados en las competiciones y actividades comerciales de la FIFA.

Según las tres federaciones, la posibilidad de que capital privado adquiriese participaciones en los negocios de la FIFA, unida a un procedimiento que consideran falto de transparencia, consulta y respaldo democrático, planteaba una cuestión fundamental: quién controla realmente el futuro del fútbol mundial.

El plan ha sido retirado, pero Finlandia, Suecia y Dinamarca advierten de que el problema de fondo continúa abierto: “La propuesta ha sido retirada, pero las preguntas que planteó no han desaparecido”.

Las federaciones consideran además que la FIFA no puede exigir transparencia, integridad y responsabilidad democrática a clubes, ligas y asociaciones nacionales mientras en la cúspide del fútbol mundial se aceptan estándares inferiores.

“Las decisiones de gran importancia para el fútbol mundial no pueden impulsarse sin la participación adecuada de los órganos electos de la FIFA y de sus federaciones miembro”, señalan.

Petición de reunión en Bruselas

Ante esta situación, los tres presidentes solicitan formalmente viajar a Bruselas para reunirse con el comisario Micallef y con miembros de su gabinete. El objetivo sería abordar tanto los últimos acontecimientos dentro de la FIFA como la forma en la que las instituciones políticas europeas y las organizaciones deportivas pueden colaborar para proteger el modelo de gobernanza del fútbol.

En su argumentación también recuerdan el precedente de la Superliga europea de 2021, cuando la actuación coordinada entre las federaciones y los responsables políticos europeos contribuyó a frenar el proyecto. Para las federaciones nórdicas, los últimos acontecimientos demuestran que esa cooperación continúa siendo necesaria.

El escrito termina con una advertencia especialmente contunden,te que resume el profundo malestar existente en una parte del fútbol europeo con la gestión de la FIFA:

“Juntos debemos garantizar que el alma del fútbol nunca vuelva a ponerse en venta”.