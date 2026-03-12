La Finalissima, en serio riesgo de cancelación: "La sensación en la Federación es que Argentina no quiere jugar contra España"

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel puso en jaque la Finalissima, entre tantas otras cosas. El próximo 27 de marzo, España, campeona de la Eurocopa, y Argentina, campeona de la Copa América, debían enfrentarse en Qatar, en el estadio Lusail, con una buena cantidad de dinero de por medio. Sin embargo, la grave situación en Oriente Medio obligó a UEFA y Conmebol a buscar de urgencia una sede alternativa.

Con el paso de los días salieron a la luz varias sedes, tomando fuerza en las últimas horas jugar el partido en Madrid, en el Santiago Bernabéu. La RFEF llegó a un acuerdo con el Real Madrid para disputar el partido en suelo español, pero la AFA, representada por el presidente Claudio Tapia, rechazó a la capital como sede.

Tapia quiere jugar en Buenos Aires

El propio Tapia señaló este jueves a través de sus redes sociales que "desde la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", con la intención de llevar el partido a Buenos Aires, además de confirmar de que hablará con el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez.

Según informa COPE, toda esta incertidumbre puede terminar con la cancelación de la Finalissima, que "está en serio riesgo'. "Louzán y Tapia; la RFEF y la AFA, no se ponen de acuerdo sobre dónde debe disputarse el citado partido", añaden.

Además, comentaron que "la sensación en la Federación es que Argentina no quiere jugar contra España al no haber de por medio el dinero de Qatar; y no quiere jugar como visitante en España. Y también por un tema deportivo: puede ser incluso peor enfrentarse a una favorita como España y perder".

Lo único cierto es que pasan los días y no hay acuerdo para jugar un partido que debía enfrentar a dos favoritas de cara al Mundial, una edición histórica por el número de participantes (48) y los países que acogerán el torneo (3).