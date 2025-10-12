La Finalissima aclara su futuro

Ya queda menos para que España y Argentina se disputen la esperada Finalissima entre el campeón de Europa y América. A pesar de que el anuncio de la fecha oficial del partido se ha ido postergando estos últimos meses, parece que esta última fecha FIFA disputada en octubre ha servido para que todas las partes aten cabos sueltos en pos de que la final se dispute dentro de los plazos establecidos.

Todo se ha acelerado gracias a la última victoria de España ante Georgia en Elche; con Argentina clasificada para el Mundial 2026, la selección española tiene ahora su pase prácticamente encarrilado a través de las Eliminatorias de la UEFA de manera directa. Si el equipo de Luis de la Fuente consigue evitar el Repechaje pautado para marzo, el panorama se aclararía para la posible disputa de la Finalissima, que tendría su fecha prácticamente definida.

La Finalissima apunta a marzo

La Finalissima se disputaría de ser así en marzo, en plena ventana internacional dedicada para aquellas selecciones que deben disputar sus partidos de repesca para clasificarse para el Mundial. Según el calendario de la FIFA, ese parón de selecciones está planificado que se celebre entre el 23 y el 31 de marzo, así que lo más posible es que el partido se termine jugando finalmente el sábado 28 de marzo de 2026 o el domingo 29.

Artentina ganó la Finalissima ante Italia / AFP

Otro de los cabos sueltos que quedan por decidir respecto a la Finalissima es el de la sede. Conmebol y UEFA pactaron que las dos primeras ediciones se disputarían en territorio europeo, aunque siempre abriendo la puerta a posibles propuestas extranjeras que favoreciesen a todos los implicados, especialmente en cuestiones económicas. En este sentido, lo lógico sería pensar que la Finalissima se disputaría en territorio europeo para evitar un viaje de mayor desgaste para los futbolistas de ambas selecciones. Sin embargo, no son pocos los países que están esperando su oportunidad para pujar por ser la sede del partido entre Argentina y España.

El último en hacerlo es Qatar. Según avanza MARCA, Doha ha ganado fuerza en las últimas semanas como ciudad para que se dispute la Finalissima. De ser así, Lusail volvería a ser sede de un partido importante tras ser el escenario de la final del Mundial 2022 que Argentina terminó conquistado.

El partido no solamente medirá las fuerzas del campeón de Europa contra el campeón de América, sino que también será el primer y seguramente último cara a cara entre Leo Messi y Lamine Yamal. La estrella actual del FC Barcelona se medirá al mejor jugador de todos los tiempos en un auténtico duelo de titanes que tendrá la atención de todo el mundo.