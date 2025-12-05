La final entre Messi y Müller, un partido generacional en la MLS: "Te cazaré de nuevo"

La Major League Soccer tiene, este sábado, la final soñada para la MLS Cup 2025. Será la que enfrentará al Inter Miami CF de Lionel Messi ante el Vancouver Whitecaps FC de Thomas Müller. Una final que se espera que, a nivel de expectativa mediática, esté a la altura de las mejores noches de la Super Bowl, y puede ser uno de los partidos más recordados de los pasados y los próximos años en Norteamérica.

El choque revivirá uno de los duelos más 'picantes' de los últimos tiemos y tendrá la transmisión más amplia de la historia de un partido de la liga, con más de 30 cámaras para dar cobertura en más de 100 países, incluyendo cámaras robóticas de portería, la ref-cam (la cámara sobre el cuerpo del árbitro), cámaras isomáticas dedicadas a entrenadores y jugadores y una cobertura con drones.

La MLS Cup también se emitirá en directo en Times Square, en el corazón de Nueva York, con una pantalla digital que cubrirá toda una manzana.

Se trata, de hecho, de la primera final de esta competición para ambas franquicias, pero es la presencia de las superestrellas del fútbol europeo lo que ha elevado este partido a otra dimensión. Messi llega a esta cita con el Botín de Oro de la MLS y con el récord de contribuciones de goles en la postemporada de la Major. Un verdadero torbellino que ha revolucionado la liga por completo. Müller, con el orgullo de haber revivido a un equipo que parecía maldito.

"Messi, te cazaré de nuevo"

Un duelo que tantas veces hemos visto en Europa entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, entre Argentina y Alemania... se traslada este fin de semana a Miami.

"Para ser honesto, Messi es el mejor jugador que tenemos en este juego. Pero... Te cazaré de nuevo", decía Müller en la primera entrevista que dio como jugador del Whitecaps en agosto de 2025. Una frase premonitoria de una relación que arrancó en la temporada 2013-14 y les ha enfrentado hasta en 10 ocasiones (7 victorias para Müller, 3 victorias para Messi).

"Para recoger un poco mi historia con Messi y los equipos del Barcelona, mi historia me obliga a desear una final contra él, así que no es mi culpa", decía, también premonitoriamente en noviembre. "Allá vamos", declaró cuando ya se conocía su rival en la final.

Müller estuvo en dos de las derrotas más duras de Messi como jugador. El 2-8 en la Champions League de 2020 en Lisboa, y la final del Mundial de Brasil de 2014. En esta ocasión, Las Garzas arrancarán el partido a priori como favoritos por sus grandes resultados en las fases previas del torneo del 'ko', con otros jóvenes que han dado un paso adelante en el equipo, como Tadeo Allende, Telasco Segovia o Mateo Silvetti.

Por su parte, los Whitecaps, que se han reforzado con la estrella alemana, confían más en la fuerza del grupo. “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”, declaraba Müller tras ganar el título de la Conferencia Oeste. “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final, una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”.

“Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, añadió.

"La gente piensa que Müller y yo tenemos cierta rivalidad, pero no, simplemente nos tenemos respeto. Ya he visto a Müller hablando bien de mí, es un gran jugador", dijo Messi en una entrevista en ESPN en la previa de la final. "Es bueno que se haya dado esta final y que podamos volver a enfrentarnos. Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, y la llegada de Müller a ese equipo los hace mucho mejores. Le da más visibilidad al juego, al equipo, y será una final muy, muy especial, que esperamos nos favorezca", añadía a otra entrevista a MLS Season Pass.

Leo tiene por delante una nueva oportunidad de hacer historia, vengar estas derrotas y consolidarse como el futbolista con más trofeos de la historia del deporte.

Además, el partido significará el último de la carrera de dos referentes del mundo del balompié: Jordi Alba y Sergio Busquets. Tras anunciar que se retirarían a final de temporada, sea cual sea el resultado habrá sido el último de unas carreras dignas de jugadores que han 'comido' en la mesa de los mejores en sus posiciones.

"Sería muy lindo que Busquets y Jordi Alba terminen sus carreras consiguiendo un título. Retirarse sumando una alegría más a todo el carrerón que hicieron y todos los títulos que ganaron sería muy lindo", añadía Messi.

¿CUÁNDO JUEGAN INTER MIAMI Y VANCOUVER WHITECAPS PARA LA FINAL DE LA MLS CUP?

El partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps que decidirá al ganador de la MLS Cup 2025 se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauredale (Miami) el próximo sábado 6 de diciembre de 2025 a las 14:30h ET, hora local, que serán las 20:30h CET en España peninsular.

El partido se podrá ver en directo en todo el mundo en Apple TV con el MLS Season Pass y también se podrá seguir la transmisión en vivo, además de la crónica y la reacción de los jugadores y protagonistas en SPORT.es.

En México, el partido también se emitirá en FOX, FOX Deportes, RDS y TNT.