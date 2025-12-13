La final de la Copa Intercontinental que todos querían… menos Luis Enrique

El campeón de la Champions League 2024/25 contra el campeón de la Copa Libertadores 2025. Era la final de la Copa Intercontinental FIFA que el mundo del fútbol deseaba… ¿Todos? No. Luis Enrique, siempre sagaz, había expuesto que prefería medirse el miércoles en Qatar al Pyramids, dando a entender que los egipcios tenían un potencial más asequible. No será posible.

El Mengão de Filipe Luís cumplió y eliminó al campeón africano (2-0) en una semifinal única (el campeón europeo tiene el privilegio de ir directo a la final, sin pasar por ninguna fase previa) burocrática, en la que aplicó la ley del mínimo esfuerzo.

El rubronegro carioca liquidó a su oponente en dos acciones a balón parado, servidas por su estrella De Arrascaeta y rematadas por sendos cabezazos de su ‘dupla’ de centrales: Léo Pereira y Danilo, que ya había decidido la final de la Libertadores también con un impresionante testarazo.

Los brasileños han llegado a Qatar al límite de la extenuación. Arrancaron la temporada en enero ganando la Supercopa do Brasil y bajarán el telón el miércoles, buscando el quinto título de un año para el recuerdo, en el que han batido al Palmeiras, la otra superpotencia de la actualidad en Brasil y Sudamérica, en un pulso directo en la final de la Libertadores (1-0 con el tanto de Danilo) y el Brasileirão, que no conquistaban desde 2020.

En este contexto, los brasileños, por mucho que cuenten con el mayor y mejor fondo de armario del fútbol sudamericano, es lógico que hayan afrontado las dos eliminatorias de la Intercontinental (el miércoles superaron 1-2 a los mexicanos del Cruz Azul) con el freno de mano puesto, sacando la calculadora para determinar si vale la pena o no ser generoso en cada esfuerzo.

En los cuartos de final ya tuvieron que pisar el acelerador en el segundo tiempo tras encajar el tanto del empate antes del descanso. Y este sábado, a pesar del susto en los cuartos de final, aplicaron la misma fórmula contemporizadora.

Los cariocas rebajaron la temperatura del encuentro hasta un estado tibio, controlando la situación con una somnolienta posesión. El gol inicial de Léo Pereira, en un espléndido cabezazo a la salida de una falta lateral servida por De Arrascaeta, dio legitimidad a su plan de bajas revoluciones.

El Pyramids, reducido a un actor secundario, corrió y esperó su momento. Y este llegó en el añadido del primer tiempo, en el que su ‘9’, el congoleño Mayele, tuvo un mano a mano que solventó brillantemente el argentino Rossi.

Y, en el arranque de la segunda manga, cualquier atisbo de reacción egipcia fue liquidado en otra acción a balón parado, con el ‘10’ uruguayo sirviendo hacia el segundo palo, donde apareció el internacional Danilo. Allí se terminó el partido.

Estaba claro que no habría reacción alguna de los egipcios y el Flamengo, maduro y superior, dormió la perdiz. Sus piernas y su corazón ya estaban e nla final del próximo míercoles y el histórico duelo con el PSG.