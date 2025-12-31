El final de una era: adiós a una generación dorada de futbolistas en 2025

El año 2025 echa el cerrojo y con él colgaron las botas (o los guantes) algunos de los jugadores más determinantes de lo que llevamos de siglo. Futbolistas que dominaron Europa, que levantaron títulos a mansalva y que decidieron retirarse a lo largo de un año que deja al deporte del balón algo más huérfano de calidad. En SPORT, recordamos a algunos de ellos.

Rui Patrício, el portero eterno

Escogido mejor portero de la liga portuguesa en dos ocasiones, Rui Patrício fue un fijo de la selección lusa y sinónimo de grandes títulos en la última década. El guardameta destacó más a nivel internacional, con el combinado de las 'quinas', que con el Sporting Clube, Wolverhampton o la Roma, los clubes de su carrera. En su palmarés luce una Eurocopa (2016) y una Nations League con Portugal (2019). También tocó metal en Italia, logrando la primera Conference League (2022) de la historia a las órdenes de José Mourinho. Con 37 años, anunció su adiós tras el Mundial de Clubes, disputado con el Al-Ain emiratí.

Rui Patrício, en su etapa en la Roma / EFE

Fernandinho, un 'soldado' de Guardiola

Pivote, interior, central... Guardiola encontró en Fernandinho una navaja suiza. Heredero de los históricos centrocampistas brasileños, de los Dunga, Mazinho, Mauro Silva y compañía. De ese perfil todoterreno pero con trato exquisito en la construcción, el de Londrina se convirtió en indispensable en Manchester, al amparo del genio de Santpedor. Fernandinho se retiró con nada más y nada menos que 27 títulos a nivel de clubes, entre el Shakhtar y el City, con quien logró cinco Premiers, seis Copas de la Liga y una FA Cup. En el apartado internacional, se coronó campeón mundial sub-20 y formó parte de la 'Canarinha' que levantó la Copa América en 2019.

Después de acabar su contrato con el Athletico Paranaense en enero de 2025 buscó sin éxito una última aventura que se le negó. Anunció su adiós en noviembre.

Fernandinho, con el título de la Premier en 2022 / EFE

Jordi Alba, la 'bala' de L'Hospitalet

Por todo lo alto. La retirada de Jordi Alba no podía tener un mejor colofón. El lateral zurdo cerró su prolífica carrera deportiva en el Inter Miami con un título que faltaba en su palmarés: la MLS estadounidense. La trayectoria del hospitalense fue una ida y vuelta a Barcelona, con un paso intermedio por Valencia que fue crucial para encontrar su mejor versión. En Mestalla, Unai Emery le reconvirtió en defensa y le abrió las puertas de regreso al Camp Nou, donde levantó prácticamente todos los títulos posibles a nivel de club.

Seis Ligas, cinco Copas del Rey, una Champions, un Mundial de Clubes, cuatro Supercopas de España y, con la Selección, una Eurocopa donde fue partícipe con un gol en la final frente a Italia. A sus 36 años, Jordi Alba pasará ahora a los despachos, donde lidera un nuevo proyecto deportivo, junto a Thiago Alcántara, en el CE L'Hospitalet de su ciudad natal.

Jordi Alba se retiró con el trofeo de la MLS en su haber / EFE

Sergio Busquets, el mejor pivote de la historia

¿Qué decir de Sergio Busquets a estas alturas? El pivote moderno por excelencia. El futbolista que cambió la concepción del volante tapón. De una exquisitez técnica fuera de lo común y con una naturalidad innata para la anticipación defensiva. "Si volviera a nacer me gustaría ser Busquets", dijo Luis Enrique en 2016, en unas elogiosas palabras que recuerdan a las que le regaló Vicente del Bosque en su momento.

Su fútbol y su palmarés van de la mano, con todos los trofeos que un futbolista sueña con alcanzar. Busquets se va del fútbol, pero el fútbol no se va de él. Su último entrenador, Javier Mascherano, le augura un futuro brillante como entrenador.

La emotiva despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets / Inter Miami

Jerome Boateng, el 'kaiser' que rompió Messi

Contundente, expeditivo, un baluarte en el juego aéreo... Jerome Boateng formó parte de una de las épocas más doradas del Bayern Múnich. El central marcó una época en Baviera, formando un tándem de muchos quilates junto a futbolistas como Dante, Javi Martínez o David Alaba. Con el club alemán se proclamó en hasta dos ocasiones campeón de la Champions League, la segunda en Lisboa y con Hansi Flick al mando, en aquella fase final que se recordará por el 2-8 al Barcelona.

En la memoria futbolística, sin embargo, quedará para siempre el recorte que le hizo Leo Messi en un Barça-Bayern, dejándole tumbado con un sutil golpe de cadera. Boateng formó parte de la Alemania que salió campeona en 2014 frente a Argentina con el gol de Mario Götze.

Las acusaciones por violencia de género contra su mujer opacaron los últimos años de su carrera.

Boateng, en una imagen de archivo con el Bayern / EFE

Samuel Umtiti y el golpe irreparable de 2018

La carrera de 'Big Sam' se vio truncada drásticamente en 2018. El francés, diagnosticado con una artrosis de origen traumático en la rodilla izquierda, decidió no pasar por el quirófano para poder disputar el Mundial 2018, disputado en Francia y en el que los 'bleus' salieron campeones.

Hasta ese momento, el central había sorprendido por sus condiciones físicas, su anticipación y su criterio para salir desde atrás con el balón. Las últimas siete temporadas han sido un infierno de lesiones y recaídas, disputando 88 encuentros oficiales en ese periodo.

Umtiti, durante el Mundial / GUILLAUME HORCAJUELO

Steve Mandanda, historia viva de Marsella

Hasta los 40 años, Steve Mandanda siguió siendo un mito viviente de la Ligue 1. Su carrera fue sinónimo de constancia, carisma y liderazgo, especialmente en el fútbol francés. Creció en el ALM Évreux y en el Le Havre, pero su leyenda se forjó en Marsella, donde se convirtió en capitán y firmó el récord de participaciones oficiales con la impresionante cifra de 613 partidos, siendo pieza clave en conquistas como la Ligue 1 2009‑10, además de varias Copas de la Liga y Supercopas de Francia, antes de la era de dominio parisino.

Entre medias, probó una temporada en el Crystal Palace y, desde 2022, defendía los colores del Stade Rennes, club en el que se retiró. A la sombra de Hugo Lloris, Mandanda formó parte de una de las mejores generaciones de Francia, conquistando el Mundial de 2018 y la UEFA Nations League en 2021. Pero no se equivoquen: no fue un actor secundario, ni mucho menos. Por eso fue cinco veces el mejor portero de Francia.

Su legado continúa con su hijo Sacha, en el equipo sub-19 del Rennes, aunque defiende la portería como defensa central; no como portero.

Steve Mandanda, con la selección francesa / AFP

Alessandro Florenzi, un lateral infravalorado

Difícil olvidar aquel zapatazo desde casi el centro del campo al Barcelona en la Champions League. Florenzi vio adelantado a Ter Stegen, lo intentó desde 50 metros y el balón se coló tras rebotar en el palo, un golazo que fue candidato al Puskás y que refleja a la perfección lo que fue el lateral italiano: valentía y confianza.

Nacido en Roma, Florenzi se formó en la cantera giallorossa y se convirtió en uno de esos futbolistas versátiles que cualquier entrenador desea tener: capaz de jugar en toda la banda (e incluso en el centro del campo), acabó convirtiéndose en un jugador de primer nivel en su querida Roma, disputando más de 200 partidos oficiales y luciendo el brazalete que en su momento llevaron leyendas como Francesco Totti o Daniele de Rossi. También vivió experiencias en el Valencia y en el Paris Saint‑Germain, donde sumó títulos a su palmarés, y finalmente en el AC Milan, donde ganó el Scudetto en la temporada 2021‑22.

Con la Selección de Italia, el ya retirado lateral de 34 años formó parte de la generación que levantó la Eurocopa 2020, siendo una pieza importante de un grupo combativo. Sin duda, la actual Azzurra echará de menos a futbolistas con su carácter.

Florenzi, durante su etapa en la Roma / EFE

Ivan Rakitic, triple leyenda

La leyenda del Barça y Sevilla, uno de los mejores futbolistas de la historia de Croacia, colgó las botas a los 37 años en el Hadjuk Split. Un futbolista un tanto infravalorado, que formó parte de unos de los mejores Barça de la historia, y que esconde un dato que no muchos conocen: nació en Möhlin, Suiza, y no en Croacia.

Internacional con Croacia en 106 ocasiones, fue subcampeón del mundo en 2018. En total, Rakitić conquistó 17 títulos, doce de ellos con el FC Barcelona, donde se convirtió en leyenda: una Champions League (2014/15), cuatro Ligas (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), un Mundial de Clubes (2015/16), cuatro Copas del Rey (2014/15 a 2017/18) y dos Supercopas de España (2016/17 y 2018/19). A nivel internacional también levantó la Copa de Suiza con el Basilea (2006/07), la Copa de Alemania con el Schalke 04 (2010/11) y dos Europa League con el Sevilla (2013/14 y 2022/23), club donde dejó una huella imborrable.

Sin embargo, trasladó su talento futbolístico a los despachos, para ejercer de director deportivo en el Hadjuk Split, su último club tras el Al Shabbab.

Rakitic, con Leo Messi durante un partido del Barça / EFE

Pepe Reina

Importante dentro y fuera del campo, Pepe Reina será recordado por algo más que sus paradas. Un portero legendario, alma de la España campeona del mundo en 2010, y que ha pasado por cuatro de las cinco grandes ligas de Europa. Un portero de raza que colgó los guantes a los 42 años.

Barcelona, Villarreal, Liverpool, Nápoles, Bayern, Aston Villa, AC Milan, Lazio y Como. El recorrido de Pepe Reina, hijo del gran portero Miguel Reina, es estelar: 26 temporadas en la élite del fútbol y siempre con una sonrisa en la cara. Ha compartido vestuario con los mejores jugadores del planeta y ha conquistado escenarios de ensueño. Un mito en toda regla.

Pepe Reina es el portero del Como / AP

Matts Hummels, el central que siempre quiso el Barça

Aunque la Roma no es un mal club para colgar las botas, el mundo del fútbol quería que Mats Hummels se despidiera donde realmente se hizo eterno: el Borussia Dortmund. Y el deseo fue concedido. El club alemán le ofreció un contrato simbólico de un día para que el central pudiera cerrar su carrera vestido de amarillo y negro, el uniforme que mejor representó su carrera.

Elegante, jerárquico y con una lectura del juego privilegiada, Hummels fue el ejemplo de lo que se conoce como 'central moderno'. Es decir, que combina buena defensa con un trato del balón sensacional. Por eso, fue vinculado durante muchos años a clubes como el Barça. Formado en Múnich, pero convertido en leyenda en el Signal Iduna Park, su carrera fue una ida y vuelta entre los dos grandes gigantes de la Bundesliga. Con el Borussia Dortmund se forjó como referente y capitán, desafiando al Bayern bajo las órdenes de Klopp. Con el Bayern de Múnich amplió su palmarés y volvió a tocar la cima del fútbol alemán. En su vitrina descansan múltiples Bundesligas, Copas y Supercopas.

Tras vivir una última final de Champions League con el Borussia Dortmund, perdida ante el Real Madrid, como la de 2013 contra el Bayern, Hummels tuvo un último baile a sus 36 años con la Roma. Para el recuerdo, su imperial Mundial con la 'Manschaft' en 2014, donde fue clave para conquistar la cuarta estrella.

Mats Hummels se despidió del Signal Iduna Park / BVB

Marcelo Vieira, un lateral icónico

Hace tiempo que el brasileño no gozaba de su mejor forma física, pero el talento, nunca se pierde. El ex del Real Madrid, uno de los grandes laterales del siglo XXI, anunció su retirada a principios de año tras vivir una última aventura en su Brasil natal, de la mano del Fluminense.

Con 18 años, el Madrid llamó a su puerta y se convirtió en leyenda: 16 temporadas, 25 títulos, 5 Champions... y una característica manera de entender el fútbol que beneficia mucho al espectador. Marcelo era talento, desparpajo, desborde, uno contra uno y alegría. Ingredientes que cada vez son menos frecuentes de encontrar en el fútbol actual y que también trasladó a Grecia (Olympiacos).

Ahora, el testigo lo tiene su hijo, un Enzo Alves de apenas 15 años pero que ya está llamando la atención en el Real Madrid y en las categorías inferiores de España.

Marcelo junto a Messi en un Barça - Madrid de la temporada 2019/20 / VALENTI ENRICH

Óscar, un pionero en China

Mientras todavía brillaba en la Premier League con Chelsea, en plena edad competitiva y tras años consolidándose como uno de los mediocentros más creativos de Europa, Oscar apostó (nunca mejor dicho) por un traspaso millonario a la Superliga China. Un movimiento que lo convirtió en uno de los primeros jugadores de élite en aceptar una oferta ingente de dinero antes de que la liga asiática, dopada económicamente, estallase por los aires.

La trayectoria de 34 años del paulista fue una montaña rusa de talento, decisión y éxito. Formado en São Paulo y tras destacar en el Internacional de Porto Alegre, dio el salto a Europa con el Chelsea en 2012, donde se consolidó como uno de los mediocentros más creativos de la Premier League: ganó dos títulos de liga, una Europa League y una League Cup, siendo pieza clave de los equipos de José Mourinho y posteriores entrenadores en Stamford Bridge.

El brasileño Oscar dejó el Shanghai Port después de nueve temporadas / Instagram

En China, con Shanghai Port, Oscar, muy superior a los jugadores locales, se convirtió en una figura histórica, acumulando más de 70 goles y casi 150 asistencias en 175 partidos, además de varios títulos de Liga, Copa y Supercopa. En enero de 2025, a sus 34 años, regresó a Brasil para cerrar su carrera donde empezó todo, en São Paulo. Sin embargo, unos problemas cardíacos lo obligaron a tomar la decisión más difícil: colgar las botas para proteger su vida, poniendo fin a una carrera brillante que lo llevó de Sudamérica a Europa, pasando por Asia (demasiado tiempo para los amantes de su talento) y brillando menos de lo que prometía en la Canarinha.