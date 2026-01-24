Filtran una llamada privada del presidente de la Lazio: "Los jugadores quieren irse por culpa de Sarri"

La Lazio no atraviesa su mejor momento en la Serie A. Novena con siete victorias, siete empates y siete derrotas, los problemas se le van acumulando a un Maurizio Sarri que tiene a gran parte del vestuario en su contra. Eso es lo que desveló una conversación entre el presidente del club y un aficionado, en una llamada privada que ha sido filtrada por el propio hincha y que provoca un grave terremoto dentro de la entidad 'biancoceleste'.

El directivo del club italiano, Claudio Lotito, se permitió el lujo de asegurar que muchos jugadores de la Lazio desean abandonar el club por culpa del entrenador Maurizio Sarri. Fue en una llamada telefónica algo subida de tono que mantuvo con un hincha enfadado por la situación de la entidad y que fue publicada en redes sociales.

En ella, el aficionado le criticó su gestión: "Vendes por 60 y compras por 30, el entrenador está ahí sin motivo alguno y los jugadores se quieren ir. Estos son los hechos". Unas palabras que fueron respondidas por Lotito con una frase que rápidamente se hizo viral por redes sociales. "Los jugadores quieren irse porque no quieren al entrenador. Están contra él", respondió el presidente de la Lazio, sorprendido a la par que enfurecido.

Denuncia y cambio de versión

Claramente afectado por el terremoto que supuso la filtración de la llamada, el presidente del club emitió un comunicado denunciando la situación y cambiando por completo su versión: "En la Lazio no hay jugadores que estén en contra del entrenador. Maurizio Sarri goza de la plena confianza del club, así como de la total disponibilidad y el respeto del equipo".

"Considero extremadamente grave la publicación de una llamada telefónica privada, robada y distribuida sin autorización, con el único fin de generar revuelo y perjudicar al club. Por este motivo, la Lazio y yo personalmente denunciaremos el incidente a la Autoridad Italiana de Protección de Datos y a las autoridades competentes, para que se deslinden todas las responsabilidades", añadió Lotito en el texto.

Pero no se quedó ahí: "Recibo miles de llamadas telefónicas a diario debido a mi cargo. No tengo nada que ocultar y siempre respondo con franqueza y honestidad, pero esto no autoriza a nadie a violar la privacidad, espiar conversaciones privadas ni manipularlas para construir narrativas falsas. El club está unido, el cuerpo técnico trabaja con gran profesionalidad y los jugadores están centrados exclusivamente en el campo y en nuestros objetivos deportivos".

Noticias relacionadas

No es el primer 'incendio' que se origina en el seno del club, pues hace tan solo dos días la Lazio tuvo que emitir un duro comunicado posicionándose en contra de los ultras, que llamaban al boicot en el Estadio Olímpico de cara al partido frente al Genoa, en una protesta en contra precisamente de su propio presidente.