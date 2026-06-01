Se filtra el video de Sterling antes del accidente: golpea el Lamborghini de 312.000 euros en tres carriles

El accidente de Sterling está dando mucho que hablar. El exjugador del Manchester City y actual futbolista del Feyenoord, fue detenido el pasado sábado tras conducir su Lamborghini de forma temeraria en la M3 en Hampshire, al sur de Inglaterra, una vez acabada la temporada en Países Bajos. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro y varias posibles infracciones relacionadas con la conducción, como estar bajo el consumo de las drogas.

Un vídeo grabado por la cámara de otro vehículo muestra al futbolista conduciendo de forma irregular pocos minutos antes del accidente. Las imágenes, difundidas por medios británicos, captaron al Lamborghini, valorado en aproximadamente 312.000 euros, realizando maniobras que despertaron la preocupación de otros conductores que circulaban por la vía.

Según puede apreciarse en el video, el vehículo cambia de carril de manera brusca y sin aparente señalización. Además, atraviesa varios carriles a gran velocidad, obligando a otros usuarios de la carretera a reducir la marcha para evitar una posible colisión y chocando tres veces por el lateral.

Libertad bajo fianza

Las imágenes fueron registradas alrededor de las 8:45 de la mañana por un instructor de conducción que viajaba junto a su familia. El testigo explicó posteriormente que observó cómo el Lamborghini adelantaba a varios vehículos y realizaba movimientos repentinos que llamaron inmediatamente su atención, aunque en ese momento desconocía quién se encontraba al volante.

"El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir habiendo tomado drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba", añadió la policía.

Sterling ha salido en libertad bajo fianza mientras la investigación continúa. El exinternacional inglés terminó su contrato con el Chelsea a principios de año y firmó como agente libre por el Feyenoord, con el que jugado ocho partidos desde entonces.

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El futbolista permanece a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determinen las posibles responsabilidades derivadas del incidente ocurrido en la autopista M3.