Filipe Luís se rinde ante Luis Enrique: "Es uno de los mejores entrenadores de la historia"

Después de un final de mercado absolutamente loco, marcado por los fallidos traspasos de Folarin Balogun al Everton y Lamine Camara al Chelsea, el AS Mónaco ya vuelve a centrar toda su atención en el terreno deportivo. Y es que el conjunto monegasco afronta este viernes un exigente compromiso ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Sin duda, es uno de los grandes partidos del campeonato francés y una prueba de máxima exigencia para el equipo dirigido por Filipe Luís, que no podrá contar con Balogun, Ansu Fati ni Edan Diop para el duelo. En este contexto, el técnico brasileño del Mónaco se deshizo en elogios hacia su rival y, en concreto, hacia su entrenador, Luis Enrique.

"Nos enfrentaremos, sin duda, a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Me enfrentaré, una vez más, al mejor entrenador del mundo, o probablemente a uno de los tres mejores de la historia, y tengo el privilegio de vivir este momento", apuntó en rueda de prensa.

De hecho, preguntado por si Luis Enrique está entre los tres mejores entrenadores de la historia del fútbol, el técnico brasileño matizó que "quizás entre los cinco mejores". "Lo que aporta al fútbol, su personalidad, su forma de hablar, su comportamiento, la atención que presta al equipo, incluso fuera de su documental... Como dije, les enseña a otros cómo gestionar un grupo de jugadores y cómo dirigir un gran club. Es un entrenador único. Lo admiro muchísimo", agregó.

Asimismo, Filipe Luís también incluyó al técnico asturiano en su particular lista de los cinco mejores entrenadores de la historia del fútbol. "Con Cruyff, Guardiola, Ancelotti... No quiero olvidarme de nadie, pero solo hay que mirar los números. Ganó títulos con el Barcelona, y volvió a ganar por primera vez con el PSG. Es muy difícil ganar por primera vez, y él sigue ganando. Esa es la parte más difícil", explicó Filipe Luis.

Noticias relacionadas

En definitiva, este viernes PSG y Mónaco serán rivales sobre el terreno de juego, pero ha quedado claro que Filipe Luís siente una profunda admiración por Luis Enrique, al que considera uno de los grandes técnicos de la historia del fútbol.