Filipe Luis, nuevo entrenador del Monaco de Ansu Fati

El AS Monaco ha anunciado este lunes oficialmente a su nuevo entrenador. Será el brasileño Filipe Luis, exjugador del Atlético de Madrid y hasta hace pocos meses entrenador del Flamengo de su país.

Según informó el club del Principado en un comunicado, Filipe Luis firmó un contrato hasta junio de 2028.

A sus 40 años, el técnico consiguió varios trofeos con el Flamengo, incluyendo la Copa de Brasil de 2024 y un 2025 muy fructífero: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileño y Copa Libertadores.

Todos estos triunfos le hicieron conseguir el título al mejor entrenador Sudamericano de ese año.

En sus dos temporadas en el club, consiguió unos números de 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas.

En su carrera como jugador, el exlateral jugó 44 partidos con la selección de Brasil, con la que ganó la Copa Confederaciones de la FIFA 2013 y la Copa América 2019. A nivel de clubes, militó en el Atlético de Madrid en dos etapas: primero durante cuatro años del 2010 al 2014 y, tras jugar en el Chelsea en 2014 y en 2015, volvió al club rojiblanco hasta 2019.

En ese momento puso rumbo a Brasil donde jugó cuatro temporadas con el Flamengo (2019-2023), antes de dirigirlo las dos últimas campañas.

En su etapa como lateral en el club madrileño jugó 333 partidos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con quien conquistó La Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos títulos de la Liga Europa en 2012 y 2018.

En el Chelsea, a las órdenes de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, ganó la Premier League en 2015.

Filipe Luís aterriza en el Principado para sustituir al belga Sébastien Pocognoli, junto a Ivan Palanco como entrenador asistente y Diogo Linhares como preparador físico, junto al resto de los miembros que trabajan para el Mónaco, como Antony Santiago, Jyri Nieminen y Lukas Hradecky.

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Según el club, Filipe Luis dirigirá su primera sesión de entrenamiento este miércoles. Ansu Fati tiene nuevo entrenador.