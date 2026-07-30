FIFPRO también azota a Infantino: "No se puede decidir con ultimátums"

La FIFA ha abierto un nuevo frente institucional apenas concluido el Mundial y se ha encontrado con una fuerta oposición. Además de la UEFA, que ha propuesto no participar en futuros torneos si se privatiza la Copa del Mundo, FIFPRO también se ha posicionado claramente en contra de la propuesta de Gianni Infantino, que ha dado poco margen para tomar una decisión.

El proyecto de Infantino se basa en la FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial con la que el máximo organismo del fútbol pretende agrupar sus derechos audiovisuales, patrocinios, entradas, licencias y operaciones de eventos, además de permitir la entrada de inversores privados minoritarios.

El plan, sometido desde el 28 de julio a consulta entre las 211 federaciones y el Consejo de la FIFA, contempla captar hasta 4.200 millones de dólares sobre una valoración inicial de 20.000 millones. La FIFA sostiene que conservaría el control y que el dinero permitiría elevar la financiación del programa Forward de los ocho millones actuales a 20 millones por federación durante el ciclo 2027-2030, además de una aportación extraordinaria opcional de hasta 20 millones.

No obstante, la acogida ha sido pobre. Este jueves, FIFPRO ha reclamado transparencia con un comunicado oficial: "Las iniciativas de esta relevancia requieren transparencia, procedimientos claros y una participación significativa", advierte el sindicato. También subraya que los futbolistas, "como trabajadores", son actores fundamentales en cualquier decisión que altere el fútbol internacional.

El comunicado eleva el tono al pedir que la FIFA "una a la industria del fútbol en lugar de dividirla". "Las decisiones de esta importancia deben configurarse mediante un proceso auténtico e inclusivo, y no mediante ultimátums", remarca FIFPRO, que exige ser informada e involucrada de manera efectiva.

La posición de los jugadores se suma al rechazo de la Asociación Mundial de Ligas, que ha solicitado directamente a la FIFA que retire el proyecto y denuncia un conflicto entre su papel como regulador y su condición de organizador comercial. Las ligas recuerdan que el Mundial se sostiene gracias a la cesión de jugadores por parte de los clubes y que, mientras participa aproximadamente el 1% de los profesionales, las competiciones domésticas y cerca de 130.000 futbolistas quedan parados.

El comunicado íntegro FIFPRO ha tomado nota del reciente anuncio público relativo a la propuesta de la FIFA de crear FIFA Forward Enterprise. La propuesta forma parte de un debate más amplio sobre el futuro de la gobernanza, la organización y el desarrollo comercial del fútbol internacional. Las iniciativas de esta relevancia requieren transparencia, procedimientos claros y una participación significativa de quienes tienen un interés legítimo en el futuro del fútbol profesional. En los últimos meses, FIFPRO y la FIFA han dado pasos importantes para reforzar la gobernanza conjunta mediante el Memorando de Entendimiento y la creación de la Plataforma Mundial de Diálogo Social. Aunque la Plataforma está concebida para abordar las cuestiones que afectan al fútbol profesional entre futbolistas, clubes y ligas en calidad de interlocutores sociales, también refleja un compromiso más amplio con la transparencia, el diálogo estructurado, los criterios objetivos y el desarrollo colectivo del fútbol como parte integral de todos los aspectos de su futura gobernanza. Estos son principios esenciales que FIFPRO y los sindicatos de futbolistas de todo el mundo han defendido de manera constante para garantizar que el fútbol actual pueda afrontar los retos del futuro. Como trabajadores, los futbolistas profesionales son partes interesadas fundamentales en este deporte, y las decisiones relativas a la gobernanza y al desarrollo del fútbol internacional tienen inevitablemente consecuencias sobre el entorno en el que trabajan y compiten. Por tanto, FIFPRO espera que las propuestas de esta relevancia se debatan de forma abierta y transparente, con la participación significativa de los representantes de los futbolistas y de las demás partes interesadas pertinentes. A medida que aumentan las reacciones dentro de la comunidad futbolística, la FIFA tiene la responsabilidad particular de unir a la industria del fútbol, en lugar de dividirla. Las decisiones de esta importancia deben configurarse mediante un proceso auténtico e inclusivo, y no mediante ultimátums. FIFPRO, junto con sus miembros y sus divisiones regionales, seguirá de cerca esta cuestión y espera ser debidamente informada e involucrada. Mantenemos nuestro compromiso de proteger los intereses de los futbolistas y de trabajar de forma constructiva con todas las partes interesadas para lograr un futuro sostenible y bien gobernado para el fútbol profesional.

Infantino defiende la operación como una fórmula para "liberar el potencial comercial" de la FIFA y repartir más recursos por todo el planeta. El presidente asegura que la organización mantendría la autoridad exclusiva sobre la gobernanza, el calendario y las decisiones deportivas.

Sea como fuere, el pulso ya está abierto. En juego no está únicamente cuánto vale el negocio del Mundial, sino quién participa en las decisiones sobre su futuro.