La FIFA toma medidas tras el 'caso Vinicius' y el Senegal-Marruecos

El IFAB aprobó por unanimidad, en una sesión especial celebrada en Vancouver (Canadá), dos modificaciones a las Reglas de Juego impulsadas por la FIFA para combatir conductas discriminatorias e inapropiadas.

Estas medidas, acordadas previamente en la asamblea general anual del organismo celebrada en febrero, surgieron tras un proceso de consultas llevado a cabo por la FIFA con los principales actores del fútbol.

Entre los cambios, se estableció que los jugadores que se cubrieron la boca al encarar a un adversario pudieron ser sancionados con tarjeta roja, siempre a criterio del organizador de la competición. Esta modificación se introdujo con el objetivo de evitar situaciones como la protagonizada por Prestianni durante un Benfica-Real Madrid, cuando se tapó la boca para insultar, presuntamente de forma racista, a Vinicius.

Prestianni y Vinícius. / Miguel Lemos / EUROPA PRESS

Asimismo, se facultó a los árbitros para expulsar a aquellos futbolistas que abandonaron el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión arbitral. Esta disposición también se aplicó a los miembros del cuerpo técnico que instaron a los jugadores a realizar dicha acción. Una medida introducida a raíz de lo sucedido en la final de la Copa de África de Naciones, cuando el combinado de Senegal abandonó el campo tras un discutible penalti señalado en favor de Marruecos.

En caso de que estas situaciones provocaron la suspensión del encuentro, se decretó la derrota del equipo responsable. Finalmente, se informó de que las modificaciones se comunicaron en las semanas siguientes a las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.