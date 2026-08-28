FIFA suaviza el castigo contra los jugadores argentinos por la final del Mundial

La gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dejó unas imágenes plagadas de polémica, después de que algunos de los integrantes de la plantilla de Argentina no aceptaran de manera deportiva la derrota en la final ante España. Fue el caso de Nahuel Molina, el cual golpeó a Rodri Hernández, y Leandro Paredes, quien agarró del cuello a Eric García, antes de enzarzarse con Gavi.

Tras lo sucedido, FIFA tomó cartas en el asunto y su Comité Disciplinario sancionó con diez partidos de suspensión a Leandro Paredes y siete a Nahuel Molina, además de uno para Thiago Almada y otro para Gavi. Sin embargo, tras la apelación de la Asociación de Fútbol Argentino, la confederación presidida por Gianni Infantino ha decidido suavizar el castigo.

Los amistosos también contarán para cumplir la sanción

En un principio, la sanción especificaba que las sanciones debían cumplirse en partidos de competiciones oficiales, sin servir si se perdían amistosos. Ahora, FIFA ha matizado este punto tras el recurso presentado por AFA, decisión celebrada por la asociación presidida por Chiqui Tapia. "La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase 'A' y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero. En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", expone el escrito de la máxima entidad del fútbol argentino.

Eso sí, el hecho de mostrarse conformes con la decisión no implica que no vayan a tratar de rebajar los castigos, pues el mismo comunicado detalla que la intención es rebajar los partidos de sanción de Paredes y Molina. "Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia", expone.